Иван Кляйн: Повышение тарифов на проезд в Томске экономически обосновано

Мэр города Иван Кляйн считает повышение тарифа на проезд в городском транспорте экономически обоснованным. По его словам, если бы повышения тарифа не произошло, то город «потерял бы последнее, что имеет».

С 1 января 2017 года в Томске на 1 рубль повысится стоимость проезда в городском транспорте. Теперь стоимость проезда для обычных пассажиров в маршрутках повысится до 18 рублей, для пенсионеров – до 15 рублей. В электротранспорте обычные пассажиры будут платить 16 рублей, для пенсионеров цена останется прежней — 12 рублей. Максимальная цена за провоз багажа не изменится и будет составлять 10 рублей.

«Что касаемо спекуляций на тему – не успели внедрить, а подняли цены. Мы не поднимали цены с 2014 года, за два года прошли инфляционные процессы», — сказал Иван Кляйн.

По его словам, мэрия заложила стандарты качества перевозок в аукционную документацию и будет отслеживать соответствие перевозок этим правилам.

Новая маршрутная сеть начнет работать в Томске с 1 января. Согласно контракту, частные перевозчики будут обязаны бесплатно перевозить 58 категорий льготников, куда входят полицейские, работники почты при исполнении своих служебных обязанностей, инвалиды всех категорий и сопровождающие их лица, ветераны труда и т.д.

В данный момент круг льготников ограничен ветеранами Великой отечественной войны, военными вдовами и блокадниками.

Добавим, по информации мэрии, цена за проезд в городском транспорте и после новогоднего повышения останется одной из самых низкой в Сибири.

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