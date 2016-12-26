Иван Кляйн: Повышение тарифов на проезд в Томске экономически обосновано
Фото: Агентство новостей ТВ2
Мэр города Иван Кляйн считает повышение тарифа на проезд в городском транспорте экономически обоснованным. По его словам, если бы повышения тарифа не произошло, то город «потерял бы последнее, что имеет».
С 1 января 2017 года в Томске на 1 рубль повысится стоимость проезда в городском транспорте. Теперь стоимость проезда для обычных пассажиров в маршрутках повысится до 18 рублей, для пенсионеров – до 15 рублей. В электротранспорте обычные пассажиры будут платить 16 рублей, для пенсионеров цена останется прежней — 12 рублей. Максимальная цена за провоз багажа не изменится и будет составлять 10 рублей.
«Что касаемо спекуляций на тему – не успели внедрить, а подняли цены. Мы не поднимали цены с 2014 года, за два года прошли инфляционные процессы», — сказал Иван Кляйн.
По его словам, мэрия заложила стандарты качества перевозок в аукционную документацию и будет отслеживать соответствие перевозок этим правилам.
Новая маршрутная сеть начнет работать в Томске с 1 января. Согласно контракту, частные перевозчики будут обязаны бесплатно перевозить 58 категорий льготников, куда входят полицейские, работники почты при исполнении своих служебных обязанностей, инвалиды всех категорий и сопровождающие их лица, ветераны труда и т.д.
В данный момент круг льготников ограничен ветеранами Великой отечественной войны, военными вдовами и блокадниками.
Добавим, по информации мэрии, цена за проезд в городском транспорте и после новогоднего повышения останется одной из самых низкой в Сибири.
Метки: Томск, Томская область, проезд, постановление, стоимость проезда
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Так всё экономически обосновано И прожиточный минимум для пенсионера в 8400 тоже экономически обоснован, и пособие на детей экономически обосновано Просто возвращаясь к незабвенному Леониду Ильичу и вспоминая лозунг "Экономика должна быть экономной"- его применяют выборочно.Это ж так чудесно работает, проверено традициями со времён царя Гороха