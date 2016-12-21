Индекс пробок в Томске достиг 9 баллов по Яндексу

Из-за резкого ухудшения погоды и снежных заносов практически стоят несколько транспортных магистралей города.

Традиционно для этого часа практически не движутся автомобили от площади Кирова до Томска-I (в обе стороны) и проспект Комсомольский в сторону Сибирской. Затруднено движение по Красноармейской, Усова, на нескольких участках Ленина. От пересечения друг с другом стоят 1-я Рабочая и Пушкина в направлении от центра города, стоит проспект Мира в сторону АРЗа. Со скоростью пешехода движутся автомобили по 5-й Армии, Ижевской, 2-й Усть-Киргизке.

На большинстве других магистралей Томска автомобили движутся со скоростью 25 км/ч. Ситуацию периодически усугубляют незначительные ДТП.

Метки: Томская область, Томск, пробки, ДТП, 9 баллов, затруднение движения