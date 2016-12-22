Имплантация зубов за один день: с Нового года – новая жизнь!

Лучший подарок в любые времена, а особенно в кризис – это вложение в себя, в здоровье и будущее – свое и своих близких.

Для тех, кто рассуждает так же и думает, чем же порадовать себя и своих родных, Международный центр имплантологии iDent предлагает начать в новом году новую жизнь: избавиться от комплексов, обрести уверенность, удивить себя, своих близких, друзей и коллег прекрасным перевоплощением! Ведь iDent – одна из немногих клиник в России, где имплантацию и протезирование выполняют по протоколу немедленной нагрузки без костной пластики за один день.

Возвращение уверенности

На фото: Михаил Тодер, главный врач Международного центра имплантологии iDent

«Имплантация по протоколу немедленной нагрузки позволяет избежать нескольких операций и болезненных процедур, дает пациентам возможность сэкономить время, деньги и нервы, избавляет их от неоправданных страхов и дискомфорта. Она, как правило, занимает один день (иногда 2-3 дня) — за один день человек получает постоянные зубы и в этот же день может начать ими пользоваться! Она способна помочь даже тем, у кого атрофирована челюстная кость или недостаточный объем костной ткани, и тем, кто хотел бы вернуть улыбку без костной пластики. Такая имплантация возвращает к полноценной жизни тех пациентов, которых раньше считали «безнадежными», - рассказывает Михаил ТОДЕР, главный врач Международного центра имплантологии iDent, который одним из первых в России начал внедрять одномоментную имплантацию зубов без костной пластики, опираясь на собственный 20-летний опыт работы в Израиле. - Для людей, которые оказались без зубов, многие годы пользовались зубными протезами, это колоссальное преображение и возвращение к полноценной жизни!»

«Имплантация по протоколу немедленной нагрузки применяется при отсутствии двух и более рядом стоящих зубов — это особенность технологии, - продолжает Михаил Тодер. - При отсутствии одиночных зубов (одного или нескольких, стоящих в разных местах) применяем классическую имплантацию, но также без костной пластики. Когда одиночные имплантаты устанавливаются в жевательной зоне, мы выполняем имплантацию с отсроченной нагрузкой, когда во фронтальной, эстетически важной зоне — сразу же устанавливаем коронки, чтобы пациент не испытывал дискомфорта по поводу своего внешнего вида.

Отдельно хочу отметить, что сегодня появляются клиники, которые начинают пробовать выполнять операции имплантации по протоколу немедленной нагрузки, но, чаще всего, те, кто предлагают зубы «за один день», делают оговорку, что такая имплантация имеет целый ряд ограничений, и выполняют ее, только если позволяет состояние кости, то есть в идеальных условиях. Мы же не делаем оговорок на состояние кости, выполняем операции по протоколу немедленной нагрузки не только в идеальных условиях, но даже на атрофированных челюстях; помогаем людям, которых в других клиниках обрекли или на съемные протезы, или предложили им долгосрочные, многоэтапные операции с подсадкой костной ткани».

Комфорт для иногородних

На фото: Инна Тодер, директор клиники iDent

«Мы не только предлагаем редкие для большинства регионов России высокотехнологичные услуги, но и создаем все условия для приезжих пациентов, - утверждает Инна ТОДЕР, директор клиники iDent. - Ключевые вопросы, которые их интересуют: продолжительность лечения (а значит, и поездки), его стоимость и возможность где-то остановиться.

Мы всегда точно рассчитываем время пребывания пациента в клинике. Ситуация «завтра улетать, а работа не готова» исключена. Клиника максимально включается в работу и делает все, чтобы пациенту не пришлось менять планы. Пациентов из других регионов мы просим отправить нам снимок КТ (компьютерная томография). Врачи его изучают и дают человеку полное представление не только о том, какую операцию, во сколько этапов, за какой срок необходимо выполнить, и сколько надо будет заплатить. В дальнейшем стоимость имплантации не изменится, она будет зафиксирована в договоре, и если в процессе лечения обнаружится, что необходимо провести какие-то дополнительные работы, клиника самостоятельно понесет эти расходы. Наши пациенты не получают неприятных сюрпризов в виде увеличения сроков и стоимости лечения – это наше профессиональное кредо».

Работа на совесть

Также у нас исключена ситуация «вылечили и забыли» — во-первых, мы даем гарантию на имплантацию и прописываем ее в договоре, во-вторых, у каждого пациента, прошедшего имплантацию, есть номер телефона врача, по которому при необходимости он может позвонить в любое время, не зависимо от часового пояса. И это также прописано в договоре.

Кроме того, мы помогаем приезжим информацией о такси, гостиницах, стараемся предусмотреть все детали, чтобы люди чувствовали себя комфортно и не тревожились понапрасну.

На нашем сайте вы можете прочитать отзывы благодарных пациентов. Для тех, кто хотел бы получить «живые» рекомендации, мы можем предоставить номера телефонов пациентов, из интересующего региона и вы сможете сами задать им вопросы – нам нечего скрывать, мы работаем на совесть!

Международный центр имплантологии, клиника iDent:

Россия, г. Новосибирск, ул. Богдана Хмельницкого, 11/3

тел.: (383) 207-55-77

e-mail: 2075577@ident-implant.ru

www.ident-implant.ru

Лицензия выдана ООО МЦИ «Ай-Дент» №ЛО-54-01-003971 от 12 июля 2016 г.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ, НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Метки: Томск, Новосибирск, Международный центр имплантологии iDent, имплантация зубов за один день, без костной пластики, Михаил Тодер, Инна Тодер