Губернатор выделил 2,5 миллиона рублей на очистные сооружения в Шегарском районе

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин выделил из фонда финансирования непредвиденных расходов 2,5 миллиона рублей на строительство очистных сооружений в селах Мельниково, Нащёково и Агрогородок Шегарского района.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, ежегодно около 140 тысяч метров кубических неочищенных сточных вод в Шегарском районе сбрасывались напрямую в Обское болото. Администрация поселения разработала проект строительства сооружений механической очистки хозяйственно-бытовых сточных вод мощностью 400 кубометров в сутки и направила его на государственную экспертизу. Также в рамках проекта планируется увеличить протяженность коллектора на сто метров и укрепить береговую линию Обского болота.

Глава региона поддержал инициативу шегарцев и распорядился выделить на финансирование проекта 2,5 миллиона рублей из областного бюджета.

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