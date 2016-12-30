Губернатор возглавил рабочую группу по проведению U-NOVUS

Губернатор Томской области Сергей Жвачкин возглавил рабочую группу по подготовке к проведению в Томске в 2017 году форума молодых ученых U-NOVUS, сообщает пресс-служба обладминистрации.

U-NOVUS в 2017 году будет проводиться в четвертый раз. Он пройдет в мае 2017 года, его темой станут таланты и перспективные технологии.

«Это главный форум в стране для молодых ученых, стремящихся конвертировать свои научные знания в реально работающий инновационный бизнес, высокотехнологичные проекты. Наша задача – помочь талантливой научной молодежи и представителям бизнеса, институтов развития найти друг друга в Томске», — цитирует пресс-служба губернатора Сергея Жвачкина.

Также в состав рабочей группы вошли заместители главы региона, начальники ключевых департаментов, ректор ТГУ Эдуард Галажинский, проректор ТПУ Максим Ведяшкин, проректор ТУСУРа Роман Мещеряков, мэр Томска Иван Кляйн.

Третий форум молодых ученых U-NOVUS проходил в Томске 12-13 мая. Его главной темой была робототехника.В рамках форума состоялось открытие Сибирского центра робототехники и перспективных исследований, заседание рабочей группы по реализации федерального проекта «ИНО Томск», Национальный этап RoboCup Russia Open 2016, Всероссийская научная игра Science Game, «Бал роботов».

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