Гроссмейстеры Сибири и Казахстана проводят в Томске мастер-класс по шахматам

В Томске началась сессия Гроссмейстерского центра Сибирского федерального округа с участием томичей, сообщает агентство SportUs.Рro.

О последних новостях с черно-белых полей Агентству спортивных новостей Андрея и Леонтия Усовых SportUs.Рro рассказал президент Томской областной шахматной федерации, международный гроссмейстер Андрей Белозеров.

«Сессии Гроссмейстерского центра СФО проходят регулярно в разных регионах Сибири, — сказал Белозеров. — Томск же ее принимает впервые. Поучиться мастерству лучших шахматных педагогов собрались ребята из Томской, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Иркутской областей, Красноярского и Алтайского краев и Бурятии. Занимается с талантливыми мальчишками и девчонками группа специалистов под руководством тренера женской сборной России, действующего чемпиона страны по классике и чемпионом Европы по быстрым шахматам Александром Рязанцевым. Также юные шахматисты поучатся мастерству у гроссмейстера Павла Малетина из Новосибирска, тренера олимпийской сборной Казахстана гроссмейстера Павла Коцура, гроссмейстера Инны Ивахиновой из Бурятии, международных мастеров Ивана Смыковского из Омска и Василия Малышева из Новосибирска.

Программа у юных шахматистов будет обширной. Это и практика, и теория, и решение самых разных задач. Работа Гроссмейстерского центра в Томске продлится до 10 января. Мы очень надеемся, что полученные знания помогут нашим ученикам на чемпионате Сибирского федерального округа, который пройдет в марте, и на первенстве России, которое развернется в апреле в Сочи».

Метки: Томская область, Томск, Гроссмейстерский центр СФО, Андрей Белозеров, мастер-класс, шахматы, педагоги