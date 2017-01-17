Городские власти планируют приступить к реконструкции Новособорной площади в 2017 году

Сегодня, 17 января, томские разработчики представили в мэрии два проекта реконструкции площади Новособорной.

Об этом сообщает корреспондент ТВ2.

По словам мэра Ивана Кляйна, проводить все ремонтные работы будут за счет спонсоров. Главная задача — привлечь деньги не из бюджета и определить основные направления.

Председатель комитета городского дизайна Андрей Алексеев, презентуя проекты отметил, что главное требование томичей было не навредить. В обоих вариантах предлагают появление сцены, корректировку пешеходных дорожек и цветников, отделение зоны памятников и памятных мест живой изгородью.

«Предлагается также реконструировать имеющийся фонтан, сделать его в один уровень с землей, убрав помост, а вокруг сделать площадку со скамьями по периметру. Это позволит увеличить количество людей, которые смогут участвовать в мероприятиях», — сказал Андрей Алексеев.

Также дизайнеры предложили перенести памятник святой Татьяне с центральной части в северную, чтобы было больше возможностей использовать сцену.

Некоторые участники совещания настаивали на том, чтобы на площадь Новособорную вернуть храм.

«Томская епархия твердо и безоговорочно поддерживаем предложение патриарха, что на это месте воссоздан собор. Мы это сделаем, наши дети это сделают, наши внуки это сделают — неважно. Но сохранить святое место в голове у наших детей мы обязаны. Если мы не может построить собор, то хотя бы часовню», — сказал на совещании представитель Русской православной церкви (РПЦ) Дионисий Мелентьев.

Он добавил, что РПЦ выступает против того, чтобы на данной территории была развлекательная площадка.

«От загорать, пить на главной площади города до насиловать женщин на главной площади города – небольшой шаг», — сказал Дионисий Мелентьев.

В свою очередь заммэра Александр Цымбалюк добавил, что построить на Новособорной площади часовню сложно.

«Это зона реакционная, это особо охраняемая территория, это зона особого регулирования. Тут нельзя строить ничего, ни часовню, ни храм. Здесь даже деревья можно сажать только с особого разрешения. Чтобы эту часовню построить, нужно изменить закон», — сказал Александр Цымбалюк.

В конце совещания мэр Томска поручил городскому департаменту архитектуры и градостроительства объединить усилия с опытными архитекторами Томска.

«В первую очередь в обустройстве этого пространства нужно учитывать мнение томичей – потому что мы обустраиваем это место для людей. Нам нужно рассмотреть все пожелания и найти компромиссное решение», — сказал Иван Кляйн.

Метки: Новособорная площадь, реконструкция Новособорной площади, Иван Кляйн, Томск, Томская область