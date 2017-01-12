Конкурс «У кого больше?» или город сосулек

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На совещании в «Спецавтохозяйстве» мэр Томска Иван Кляйн призвал глав районов и управляющих компаний обратить внимание не только на уборку снега, но и на сосульки, которые нависли над головами томичей.

«В случае резкого потепления сосульки могут представлять реальную угрозу для жизни томичей. Задача руководителей принять своевременные меры, чтобы не допустить трагедий», — сказал Иван Кляйн на встрече.

Мы готовы поделиться адресами опасных сосулек с коммунальными службами города. В рамках фотоконкурса ТВ2 «У кого больше?» томичи прислали к нам в редакцию свои фотографии сосулек с адресами, где они находятся.

Алина Титова прислала фото сосулек, которые ей встретились по пути от остановки Яковлева, 42 до Яковлева, 28. «Оказывается, сейчас страшно и самое главное опасно ходить.Учитывая, что сугробы большие, тропинки маленькие и при этом всём еще на домах висят сосульки», пишет нам Алина.

«Первую фотографию я сделала на бегу. Увидела, сфотографировала и побежала предупреждать мужчину, чтобы он не стоял над сосульками (размер примерно 1 метр), которые висели ему прямо над головой», — сообщила нам Алина Титова. Адрес: Яковлева, 57 - магазин Валерик и непосредственно остановка Яковлева.

Коллаж из сосулек (размером до 1 метра) сделан из двух мест: Яковлева, 42/2 - сеть кафе восточной кухни ОШ и Яковлева, 28 - жилой дом.

Эти фотографии с Бирюкова, 26 прислала нам Анастасия Лихачева. «Страшно. Большие....а ведь рядом люди ходят и тем более дети», — написала Анастасия.

Эти фотографии нам принес Евгений Корнев. Адреса: Щорса, 3, Нахимова, 44, Косарева, 16 и переулок Индустриальный, 38.

Эти сосульки находятся по адресу Мичурина, 67, а прислал их Александр Черемных.

Эту сосульку сфотографировал Николай Гаврилов на Кирова, 36.

И завершает наш хит-парад сосулек фото Евгении Сафаровой-Никитенко, сделанное в синагоге.

Напомним, что конкурс ТВ2 фотографий сосулек продолжается. Авторы лучших снимков получат призы.

Метки: сосульки, Томск, фотоконкурс