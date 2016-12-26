Гордума изменила статус участка ТВМИ, чтобы построить там школу

Депутаты думы Томска согласовали изменение в Генплане зоны земельного участка на Кирова, 49, для строительства там школы.

В планах городской власти, отдать здание на Кирова, 49 под школу — к 2018 году планируется разместить филиал Сибирского лицея на 1,5 тысячи мест. Единственное препятствие — наличие санитарной зоны из-за близости трех заводов («Микрана», «Полюса» и технического завода).

«Сегодня там установлена зона О-5. Это зона обслуживания объектов, необходимых для осуществления производственно-предпринимательской деятельности. Она не позволяет размещать объекты образования и жилые объекты. Поэтому мы предлагаем изменить статус участка на зону ОЖИ (смешанная жилая и обслуживающая зона в исторических районах)», — сказала начальник городского департамента архитектуры Анна Касперович на собрании думы.

Она уточнила, что располагающееся рядом с ТВМИ общежитие будет иметь свой земельный участок: территория общежития будет отдельно огорожена для эксплуатации.

В итоге депутаты одобрили изменение зоны земельного участка по Кирова, 49, ограниченного проспектом Кирова, улицами Киевской, Усова, Тверской.

По предварительным оценкам, на создание школы городские власти потратят 650 млн рублей. В 2016 году деньги на ремонт выделены не были, зато в бюджете 2017 года на разработку ПСД и ремонт заложено 73,9 млн рублей.

Метки: Томск, Томская область, Кирова 49, ТВМИ, гордума