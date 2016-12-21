ГЛАВНОЕ ЗА СЕГОДНЯ: 21 декабря

Представляем вашему вниманию главные новости среды по мнению Агентства новостей ТВ2. Денис Карагодин получил премию фонда Кудрина, третий гипермаркет «Лента» откроется в Томске, «Томскавтотранс» собирается арендовать 15 автобусов за 43 млн рублей. И, конечно же, новости, которые более всего заинтересовали наших читателей, касались резкого похолодания в Томской области.

Томич Денис Карагодин, расследовавший убийство в годы Большого террора своего прадеда Степана Карагодина, получил премию «Гражданская инициатива». Премию в номинации «Воздух свободы» Денису Карагодину на торжественной церемонии в Москве вручил Председатель Комитета гражданских инициатив экс-министр финансов Алексей Кудрин.

«Открытие нового гипермаркета «Лента» в Томске на улице Пушкина запланировано на 23 декабря на 12.00 по местному времени». Сейчас в Томске уже функционируют два гипермаркета сети. Первый открыт на проспекте Мира 30, второй — на улице Елизаровых, 13.

«Томскавтотранс» собирается арендовать 15 автобусов за 43 млн рублей. Аренда одного автобуса в месяц будет обходиться автотранспортному предприятию в 60 тысяч рублей. Данная информация появилась на сайте госсзакупок.

К полуночи в Томске похолодает до -32, к утру — до -37 градусов. Холодный воздух движется к нам с северо-запада, температура воздуха в Стрежевом уже опустилась до -48 градусов. Учащиеся 1 — 4 классов имеют право не ходить в школу при температуре -26 с ветром (более 8 метров в секунду) или -28 градусов без ветра; учащиеся 5 — 8 классов — при -30 с ветром или -32 без ветра; учащиеся 9 — 11 классов — при -34 с ветром или -36 без ветра.

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