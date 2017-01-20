ГЛАВНОЕ ЗА СЕГОДНЯ: 20 января

Представляем главные новости пятницы по версии ТВ2. Сегодня 60-летний юбилей отмечает губернатор Сергей Жвачкин, томские пожарные спасли более сотни поросят, в городе задержан мужчина, натравливавший на людей свою собаку.

Томский губернатор Сергей Жвачкин в цитатах. Сегодня Сергею Жвачкину 60 лет. Губернатором Томской области он стал в 2012 году, сменив на посту Виктора Кресса. Нынешний губернатор нечасто общается со СМИ. Тем не менее, за пять лет набралось уже некоторое количество его любопытных высказываний по разным поводам.

Томские пожарные спасли более сотни поросят из горящей свинофермы в Черной Речке под Томском. Фотоподробности.

Предполагаемый владелец собаки, натравливавший ее на людей, задержан в Томске. Свою вину мужчина полностью отрицает. Об этом сообщила на своей странице в соцсети мама одного из пострадавших Светлана Самсонова. Ранее мы сообщали, что 14 января в Университетской роще ТГУ неизвестный мужчина натравливал свою собаку, предположительно породы французский мастиф, на людей. Известно о четырех пострадавших. Так, на Алексея Самсонова собака напала на остановке, укусила его за руку. молодой человек написал заявление в полицию.

Томский одиннадцатиклассник Сергей Ч. написал заявление в полицию Санкт-Петербурга с просьбой проверить активиста Тимура Булатова на экстремизм. Тимур Булатов является участником общественного движения «Первый нравственный российский фронт» и известен как один из борцов с ЛГБТ-сообществом в России. Подробности здесь.

Томичи обратились в ТВ2 и попросили уточнить, кто с 1 января может ездить по льготе. Ранее неоднократно говорилось, что с 1 января в Томске 58 категорий граждан может в маршрутках ездить бесплатно. Но в реальности все оказалось не так просто, как на бумаге.

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