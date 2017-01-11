ГЛАВНОЕ ЗА СЕГОДНЯ: 11 января

Главными томскими новостями среды, по мнению Агентства новостей ТВ2 стали уборка снега, проблемы с маршрутками и мэр города Иван Кляйн, который сегодня давал свои комментарии по этим темам.

Мэр Томска призывает всех выйти на уборку снега. «В городе сложилась неординарная ситуация в связи с обильными снегопадами, продолжающимися с начала зимнего сезона, — признал Кляйн. — По данным синоптиков, снежный покров в Томске превысил среднегодовые значения в два раза и составляет более 90 сантиметров. Таких аномальных осадков не было в нашем городе 18 лет… Обращаюсь к руководителям и коллективам предприятий всех форм собственности подставить плечо коммунальщикам в этой неординарной ситуации – убрать прилегающие к предприятиям территории, въезды и выезды к ним, парковочные места, вывезти с них снег. Социальные партнеры города уже подключились к этой работе. Все будут обеспечены талонами на бесплатный прием снега».

В Томске из-за плохой уборки снега введен режим ЧС. «Сегодня мы видим на перекрестках двухметровые сугробы, невозможно пройти ни по внутрикварталке, ни по внутридомовым территориям, есть жалобы на заужение дорог. Все это так. Но мы должны исходить из реалий и сегодня по приоритетности определяем, где убирать снег, — в первую очередь это дороги первой-второй категории, чтобы не остановить общественный транспорт. Во вторую очередь, стоит задача вывезти остальной снег», — сказал Иван Кляйн.

Замгубернатора Анатолий Рожков и мэр Иван Кляйн извинились перед томичами. Мэр признал, что есть проблемы с уборкой снега и поэтому стоит извиниться перед городом. «Встряхнитесь! — обратился мэр к своим подчиненым. — Хватит работать в спокойном режиме. Я обращаюсь не только к главам районов, а ко всем руководителям. То что можно было вчера, сегодня уже нельзя. Так жизнь устроена. То, что вчера устраивало людей, сегодня уже не устраивает. Мы должны стремиться все к лучшим и лучшим условиям. Это задача властных структур. А демагогов у нас в государстве еще много. Встречаются и депутаты, которые говорят не владея информацией. Я обращаюсь к средствам массовой информации, давайте не будем раскачивать лодку и нагонять ажиотаж. Давайте работать вместе во имя томичей».

Новые маршрутки: график нафиг? «Из 16 человек, ожидавших сегодня в 9 утра автобус № 33, только двое смогли втиснуться в переполненный салон, 14 человек так и остались стоять на остановке. Время ожидания вместо 8 минут, определенных на данном маршруте, составило 15 минут. Кондуктора не было. Знакомимся, новая маршрутная сеть». По условиям контрактов, после трех нарушений, договор с перевозчиком должен быть расторгнут. К нарушениям относятся, в том числе, несоблюдение графика и времени ожидания автобуса и отсутствие в автобусе кондукторов. Если реально после трех нарушений расторгать контракты с выигравшими перевозчиками, то уже сегодня их число должны были бы кратно сократить.

Иван Кляйн пока недоволен работой новой маршрутной сети. На вопрос ТВ2, доволен ли мэр работой новой маршрутной сети, Иван Кляйн ответил: «Нет, конечно, пока не доволен. Но задача, которая поставлена, мы ее доведем до конца. Вся работа, которая проводилась, она не для того, чтобы взять, что-то замутить и с этого спрыгнуть».

Иван Кляйн сомневается в достоверности голосов под петицией за его отставку. Как подчеркнул действующий мэр города, он сомневается в том, что количество подписавших петицию соответствует тому количеству, кто действительно так думает. Градоначальник не исключает умышленной накрутки голосов. «Под петицией собрано столько-то голосов, заявил мэр. — Но мы знаем, как собираются подписи под петициями. И вот этот сайт Госдепа США, на котором собирали подписи…»