ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 26 декабря

Главные новости понедельника, 27 декабря, по версии редакции ТВ2.

Мэр города Иван Кляйн считает повышение тарифа на проезд в городском транспорте экономически обоснованным. По его словам, если бы повышения тарифа не произошло, то город «потерял бы последнее, что имеет».

С 1 января 2017 года в Томске на 1 рубль повысится стоимость проезда в городском транспорте. Теперь стоимость проезда для обычных пассажиров в маршрутках повысится до 18 рублей, для пенсионеров – до 15 рублей. В электротранспорте обычные пассажиры будут платить 16 рублей, для пенсионеров цена останется прежней — 12 рублей.

Профсоюз работников народного образования Томского района просит Сергея Жвачкина разобраться в ситуации с финансированием зарплаты педагогов и обслуживающего персонала детских садов и учреждений дополнительного образования. Проблема заключается в том, что деньги предусмотренные на оплату труда распределяются по году неравномерно. Подробности можно прочитать здесь.

Журналисты опубликовали в соцсетях открытое письмо ректору ТГУ и просят всех, кому не безразлична судьба факультета журналистики и его декана Юрия Ершова, подписать его. Полностью текст письма можно прочесть здесь. В свою очередь, ректор ТГУ Эдуард Галажинский считает, что Высшая школа журналистики, в которую реорганизовывают факультет журналистики, позволит лучше продвигать вуз в мировом пространстве, а выпускникам станет проще найти работу.