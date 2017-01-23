ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 23 января

Главные события понедельника по версии ТВ2.

Поселок Зональный хотят присоединить к Томску. Об этом ТВ2 сообщила депутат Зональненского сельского поселения Наталья Макарова. По ее словам, эта инициатива исходит из областной администрации, которая попросила местных депутатов проголосовать за присоединение. Подробности.

«Как пояснили нам в областной администрации, проведение референдума для решения такого вопроса не требуется. Если проголосует местная зональненская дума и проголосует гордума Томска, то вопрос о присоединении будет решен, - рассказала депутат Наталья Макарова. - Нам сказали, желательно все это сделать до грядущих выборов. Но мы хотим все-таки провести хотя бы публичные слушания, чтобы дать местному населению высказаться. Насколько мне известно, молодежь в Зональном в основном <за> присоединение, им кажется, что так будет лучше, ну а те, кто разбираются в вопросе - люди более старшего поколения знают, что мы, перестав быть сельским населением, потеряем ряд налоговых льгот и боятся, что на нашу территорию придет сплошная застройка».

В Томске расстреляли троллейбус, следовавший по маршруту №3. Сообщение о стрельбе на остановке «Школа 43» поступило в диспетчерскую в 14:30, сообщили в ТТУ.

На место происшествия была вызвана полиция. Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства происшествия.



Как пишут очевидцы, пострадавших нет. «Стреляли из пневматического оружия, из пострадавших только стекла, стрелявших никто не видел. Следы от трех пуль», - пишут очевидцы в соцсетях.

Напомним, 12 января утром на автомобильном кольце в районе Жилмассива автобус, следовавший по маршруту Томск - поселок Светлый, обстреляли картечью. Никто не пострадал, полиция возбудило уголовное дело.



Экс-начальник УМВД по Томской области Игорь Митрофанов дает показания по делу. Но журналистам присутствовать на процессе запретили.

Перед судебным заседанием Игорь Митрофанов сообщил корреспонденту ТВ2, что будет против присутствия СМИ на процессе, потому что в его сведениях может содержаться государственная тайна и ему бы не хотелось отвечать перед законом за ее разглашение.

Сегодня, 23 января, в Томской областном суде продолжилось заседание по делу Константина Савченко. В качестве свидетеля по просьбе защиты на допрос вызван экс-начальник УМВД по Томской области Игорь Митрофанов.

Прокуратура Томского района завершила проверку по ЧП в Кисловке.

Напомним, утром 12 января группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути, проведя на морозе более 7 часов.

Прокуратура выяснила, что лыжная трасса, на которой проводился урок, не очищается от снега, отсутствует необходимая разметка. На трассе нет гардеробных отапливаемых помещений, нет места для сушки обуви и туалетов. В этих нарушения, как считает прокуратура, виновато руководство Заречного сельского поселения, на территории которого расположена трасса.



При этом руководство Кисловской школы в течение длительного времени допускало проведение уроков на оборудованной лыжне.

Метки: Томск, Томская область, ЧП в Кисловке, Игорь Митрофанов, расстреляли троллейбус, Зональный, присоединение к городу, присоединенные территории