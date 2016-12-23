ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 23 декабря

Общественный транспорт замерз, новый глава ФСБ прибыл на службу в Томск, с января общественный транспорт подорожает на рубль, а факультет журналистики реорганизуют.

Cегодня день был богат на события. Президент Владимир Путин провел большую пресс-конференцию в Москве, губернатор Сергей Жвачкин опять рассказал всем как здорово жить в Томской области, а самыми читаемыми новостями у нас были о подорожании общественного транспорта и о том, что адвокат Дарьи Мальцевой считает, что что следствие по делу об убийстве семилетнего мальчика прошло с грубейшими нарушениями.

«Были проведены различные экспертизы, и я бы сказал, что они больше подтверждают показания моей подзащитной, рассказал ТВ2 адвокат Евгений Филиппов. В признательных показаниях (были даны Мальцевой сразу после задержания, 9 февраля она от них отказалась — прим. ред.), о которых все говорят, Мальцева описывает произошедшее так: она взяла ребенка за голову, и несколько раз ударила — по ее словам, других повреждений она не наносила.

Однако, судя по посмертным фотографиям мальчика, на теле мальчика имеются множественные кровоподтеки и другие повреждения. Явно происходило как-то по-другому. И экспертизой зафиксированы все эти следы, и поясняется, под воздействием чего они могли быть получены — например, предмета с удлиненной поверхностью. И это уже подтверждает слова моей подзащитной, которая говорит, что ребенка била ее соседка, сначала руками, потом различными предметами. Но это никак невозможно ни проверить, ни опровергнуть в принципе. В деле нет таких доказательств. Все подробности этого страшного убийства здесь.

Движение троллейбусов сегодня было парализовано в Томске, за исключением Иркутского тракта, сообщили ТВ2 в диспетчерской трамвайно-троллебусного управления (ТТУ). Также не ходили все трамваи, за исключением «четвертки».

Напомним, вчера в Томске произошло короткое замыкание, электричество при этоv не отключалось, но жители города в соцсетях писали о «вспышке света».

«Вчера на сетях Томска была авария. До нас дошли ее отголоски», — сообщили ТВ2 в диспетчерской ТТУ.

А между тем мэр Томска Иван Кляйн подписал распоряжение о поднятии цен на общественный транспорт с нового года на один рубль. В Администрации Томска уверяют, что у нас в городе самая низкая плата за проезд в Сибири.

А еще с нового года будет реорганизован факультет журналистики ТГУ. Его нынешний декан Юрий Ершов покинет свой пост. Новым руководителем станет глава пресс-службы ТГУ Юлия Эмер.

Метки: факультет журналистики ТГУ, общественный транспорт, Томск, плата за проезд, убийство мальчика, Дарья Мальцева