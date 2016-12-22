ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 22 декабря

Главные новости четверга, 22 декабря, по версии редакции ТВ2.

Новособорную площадь реконструируют в 2017 году после обсуждения проекта с томичами. Напомним, в середине июля 2015 года в администрации Томска прошли слушания по развитию Ново-Соборной площади. Часть архитекторов, которые участвовали в обсуждении, предлагали обратиться к чужому опыту. В Нью-Йорке есть Брайант-Парк, который стал настоящим общественным пространством. Такое же будущее может ожидать и Ново-Соборную.

Депутаты Томской области на 4 собрании думы приняли бюджет Томской области на 2017 год. Доходы бюджета запланированы в 55.9 млрд. рублей, расходы — 58.4 млрд. рублей, дефицит бюджета составит 2.5 млрд. рублей. Из них 5,7 млн рублей они направят на содержание томских депутатов Госдумы, членов Совета Федерации и их помощников. При этом они урезали расходы на 7,3 млн рублей на покупку лекарств для ВИЧ-больных.

Томские депутаты определили список мест, где нельзя проводить пикеты и митинги. Они в двух чтениях приняли соответствующие поправки к областному закону. С принятием поправок томичи не смогут проводить публичные мероприятия на расстоянии менее 100 метров от вокзалов, аэропортов, речных вокзалов.

«Эти меры, в первую очередь, направлены на предотвращение угроз безопасности. Аналогичные меры уже действуют более чем в 50 регионах РФ», — сказал председатель комитета общественной безопасности Владимир Мысин.

Две компании обратились в Арбитражный суд Томской области с исковыми заявлениями в отношении футбольного клуба «Томь», следует из данных картотеки арбитражных дел.

Компания «Символ» (создана в Томске в 2003 году, выполняет штукатурные работы) обратилась с иском в суд в начале декабря. Она просит взыскать с ФК «Томь» 5,8 миллиона рублей основного долга и 174 тысячи неустойки. Возбуждено производство по делу, предварительное заседание суда назначено на январь 2017 года.

Также иск на футбольный клуб подала компания «Ависта», которая занимается торговлей семенами, сельскохозяйственным сырьем, предоставляет услуги в области растениеводства. Требования истца неизвестны, так как определение суда еще не опубликовано.

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