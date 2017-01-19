ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 19 января

Главные новости четверга по версии АН ТВ-2.

Пять томских университетов в 2017 году получат почти 230 миллионов рублей из федерального бюджета.

ТГУ получит 40,2 миллиона рублей на адресную поддержку научных сотрудников и 68,9 миллиона на выполнение научных проектов. ТПУ на те же статьи расходов выделят 23,9 миллиона и 42 миллиона соответственно, ТУСУРу – 10,3 миллиона и 36,9 миллиона соответственно.

ТГАСУ выделено 1,5 миллиона на научные проекты, ТГПУ получит 3,2 миллиона. Об этом информирует сайт Минобрнауки.

Со следующей недели в Томске восстановят 27 маршрут, перевозчик 442 маршрута также организует дополнительные рейсы, рассказала председатель комитета по транспорту мэрии Ольга Свахина.

С 1 января в Томске заработала новая маршрутная сеть. Проезд в муниципальных автобусах стал стоить 18 рублей, в электротранспорте — 16 рублей. Маршруты №№ 17 и 27, который связывали Зональный с Томском, стали межмуниципальными и ушли в подчинение обладминистрации. Томичи стали жаловаться на отсутствие автобусов и долгое ожидание.

«В мэрии провели совещания и уже со следующей недели будет восстановлена схема маршрута № 27 в качестве межмуниципального. Он будет обеспечивать транспортную связь Зонального, проспекта Комсомольского и микрорайона Солнечный», — сказала Ольга Свахина на заседании комиссии гордумы по транспорту.

Она добавила, что 17 маршрут будет ходить под номером 400, а 27 маршрут будет восстановлен под номером 401.



Кроме того изменится интервал движения 442 маршрута, чтобы жителям Черемошников было удобнее добираться в центр Томска.

Сегодня православные христиане отмечают Крещение. Традиционно на Белом озере соорудили и освятили две купели.

Всего в Томске и пригороде для празднования религиозного праздника оборудовано восемь купелей.

После купания томичи смогли угоститься горячим чаем и горячей выпечкой. Безопасность людей обеспечивали сотрудники ГИМС, спасатели, полицейские и специалисты районных администраций.