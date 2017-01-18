ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 18 января

Главные новости среды по версии ТВ2.

Гендиректор СХК опроверг информацию о заморозке «БРЕСТа».

Сергей Точилин заявил, что строительство нового атомного реактора в Северске начнется в конце текущего года или в начале следующего.

Насчет того откроют ли город Северск, Точилин ответил, что данный вопрос будет решать правительство. И назвал слухи об открытии «кухонными измышлениями».

Томичи жалуются на незаконную разгрузку снега.

Несколько грузовиков, вывозящих снег с территории города, не доехали до снегоотвала и вывалили снег на проезжую часть.

Об этом ТВ2 рассказал наш читатель.



«Сегодня ночью с 17 на 18 января на несколько десятков тонн увеличилось количество снега на Коларовском тракте, на дороге Томск — Зональная станция. Несколько автомобилей, вывозящих снег из города, разгрузились непосредственно в кармане остановки общественного транспорта «2-й переезд». Другие высыпали снег на проезжую часть в районе перекрестка Коларовский тракт — Континентальная, перегородив одну полосу для движения по Континентальной. Вот такой дешевый вариант уборки снега с соответствующим отношением к пешеходам и водителям», — написал томич.

В Асиновском ЛПК сменился инвестор: AVIC Forestry отошел от проекта

ЗАО «РосКитИнвест» (российская «дочка» китайской AVIC Forestry) нашло нового инвестора для продолжения строительства крупного лесопромышленного комплекса в городе Асино Томской области.

«Наш годовой результат работы состоит в том, что к нам пришел новый инвестор - «Уханьская государственная инвестиционная компания». Предыдущий инвестор - AVIC Forestry — от проекта отошел из-за политических проблем в Китае и остается в проекте в пассивном режиме», — рассказал замгендиректора компании Борис Казначеев Интерфаксу.

По словам Бориса Казначеева, что новый инвестор обещает увеличить уставный капитал компании примерно в два раза - «на несколько миллиардов рублей».

В Университетской роще томич натравил на девушку свою собаку. Хозяин собаки не найден, предположительно, от его действий пострадали четыре человека.

Инцидент произошел в районе 4-го корпуса НИ ТГУ, рассказал ТВ2 друг пострадавшей девушки Олег Мачалов: «Неизвестный мужчина давал своей собаке команды: «Фас! Держи ее!». Собака беспрекословно выполнила команду и напала на девушку».

В милицию было подано заявление, но судьба его не известна.

Может ли робот заменить вас на рабочем месте? Опрос томичей.

К 2055 году половина существующих рабочих мест во всех странах будет ликвидирована благодаря полной автоматизации производства. Такой прогноз опубликовали эксперты McKinsey Global Institute.

В нашей стране, по их оценкам, потенциальный уровень автоматизации составляет 50%, то есть теоретически из 70 млн человек работы могут лишиться почти 35 млн.

Если подытожить, пока томичи (от технички до хореографа и строителя) не верят, что их можно заменить роботами. Единственные, кто согласились с тем, что робот может выполнить их работу — это госслужащие.

Метки: Томск, Томская область, СХК, Сергей Точилин, Северск, роботы, Асиновское ЛПК, "Брест"