ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 17 января

Представляем главные события вторника, 17 января, по версии Агентства новостей ТВ2.

С 1 января коллекторскую деятельность могут вести лишь компании, включенные в госреестр, который ведет Федеральная служба судебных приставов. Сейчас в реестре 26 коллекторских агентств, томских компаний в нем нет, но у шести фирм есть филиалы компаний в Томске.

«С 1 января вступили в силу изменения в Кодексе об административных правонарушениях в статью 14.57. В статье четыре части, одна из которых регулирует деятельность коллекторских фирм, не вошедших в федеральный реестр. С 1 января они просто не должны работать. Если к томичам придут сотрудники из подобной фирмы, то они должны обратиться в службу судебных приставов», — сообщила ТВ2 сотрудница пресс-службы судебных приставов Татьяна Томрачева.

В Тимирязево пройдет собрание по поводу плохой работы маршруток. На него приглашены родители, местные жители, районная администрация и перевозчик. Как ТВ2 рассказала житель поселка Тимирязево Людмила Шевякова, больше всего жители волнуются за ребятишек, которые учатся в Томске: «Сейчас ребятишки ждут на остановках автобус от 40 минут до часу. И это в мороз. Мы не знаем теперь расписание 36-37 автобуса. Раньше перевозчик работал идеально, как часы. Мы знали расписание и не переживали за детей, уверенные, что долго на остановке они ждать не будут».

Больше 500 человек подписали письмо в поддержку директора школы в Кисловке и учителя физкультуры. Родители школьников из деревни Кисловка подготовили письмо в поддержку директора Орала Мусабекова и учителя физкультуры Александра Квинта и направили его губернатору Сергею Жвачкину и главе Томского района Владимиру Лукьянову.

Сегодня в Томском районном суде вынесен приговор и.о. директора «Томск Авиа» Олегу Данилову. Судья Елена Ильина признала бывшего руководителя «Томск Авиа» виновным по ст.199.2 УК РФ и назначила штраф в размере 250 тысяч рублей. В приговоре говорится, что в связи с амнистией в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, Олег Данилов освобожден от отбывания наказания и с него снята судимость. Подписка о невыезде осталась в силе.

Городские власти планируют приступить к реконструкции Новособорной площади в 2017 году. Проводить все ремонтные работы будут за счет спонсоров. Главная задача — привлечь деньги не из бюджета и определить основные направления. Дизайнеры предлагают появление сцены, корректировку пешеходных дорожек и цветников, отделение зоны памятников и памятных мест живой изгородью.

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