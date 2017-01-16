ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 16 января

Главные новости понедельника, 16 января, по версии редакции ТВ2.

В Томске продолжают проверять работу «Спецавтохозяйства». В этот раз нарушения почти на миллион рублей нашла антимонопольная служба. Подробности здесь:

Перевозчики по 12 маршрутам получили резервные маршрутные карты, теперь они могут вывести на линию дополнительные автобусы и уменьшить время ожидания автобусов. Ранее томичи неоднократно жаловались на долгое ожидание автобусов. Мэр города Иван Кляйн встретился с победителями торгов на маршрутные перевозки. Он сказал, что соблюдение графика движения является приоритетной задачей.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «хулиганство» по факту обстрела маршрутного автобуса № 130, следовавшего по направлению Томск — поселок Светлый, сообщает пресс-служба регионального ведомства. Подробности здесь.

Красноярский арбитражный суд удовлетворил иск авиакомпании «Турухан» к футбольному клубу «Томь». Клуб заплатит компании 4,6 млн рублей за аренду самолета.

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