ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 14-15 января

Главные события выходных по версии ТВ2.

Жители Тимирязево хотят нанять заказные автобусы, чтобы возить детей в школу.

Интервал движения маршрутных автобусов в Тимирязево с 10 минут увеличился до 40. Автобусы проезжают мимо остановок, так как идут переполненные.

Вот что рассказала ТВ2 житель поселка Тимирязево Ирина Смирнова:

- Сегодня мой ребенок простоял на остановке 25 минут, замерз, вернулся домой, вызвали такси, за 200 рублей доехали до города. Обратно я дочери сказала тоже ехать на такси. Так как обратно в автобус еще и не сесть, они идут переполненные и просто проезжают мимо остановок. Это какое-то вредительство. Сейчас нам родителям Тимирязево придется собраться и попытаться самим решить как-то проблему с доставкой наших детей в школу. Знаем, что по городу ходят альтернативные заказные автобусы. Сейчас мы хотим обратиться к ним и попросить заказные автобусы забирать наших детей в школу.

В редакцию ТВ2 позвонил работник Спецавтохозяйства, который рассказал о ситуации, сложившейся на предприятии. Он попросил не называть его имя и фамилию. Рассказал, что условиями работы возмущены многие, но открыто люди протестовать боятся, потому что могут остаться без работы. Подробности.

Алексей Диденко считает, что причина плохой уборки городских улиц от снега, что САХ все монополизировал.

Сотрудники штаба ЛДПР убирали снег в своем дворе. Вместе с депутатом Госдумы Алексеем Диденко.

«Многие эксперты отмечают то, что в свое время были ликвидированы комбинаты благоустройства в районных администрациях, - рассказал ТВ2 Алексей Диденко. — А на них практически лежало 80 процентов уборки территории внутридворовых, внутриквартальных проездов, микрорайонов, больших жилых комплексов. Сегодня САХ не имеет ни таких ресурсов, ни такого опыта работы. Те были локализованные предприятия, они свой район прекрасно знали. Все имели понимание ситуации, что ждать от зимы в конкретном районе. Но потом почему-то решили отдать все САХу, монополизировали уборку. А САХ, очевидно для всех, не справляется с возложенными на него обязанностями».

Из магазинов Томской области изымают жидкость «Вита-Септ» и одеколон «Гвоздика»

Делается это в рамках контроля за оборотом спиртосодержащей продукции.

Управлением Роспотребнадзора по Томской области на 13 января 2017 проведена проверка 152 объектов торговли спиртосодержащей продукцией. Проверена сети <Томскроспечати>, ООО <Томлад>, <Новэкс>, <Сфера> , ИП Зобнина Н.В., 2 магазина <Абрикос>, магазин Быстроном и т.д.

Мечеть в Стрежевом пять лет строят на пожертвования.

Муфтий Томской области Нурулла-Хаджи рассказал ТВ2, что строительство идет сложно из-за финансовых проблем.

«Мы хотели бы сдать ее раньше, но время сейчас тяжелое, так что когда сдадим - не ясно, — сказал муфтий Томской области Нурулла-Хаджи. — Начали ее строит лет пять назад. У нас в Стрежевом есть небольшая мечеть в приспособленном доме. Она работает лет 10-15. Предполагается, что новую мечеть будет посещать человек двести. Хотя вместить она способна будет большее количество верующих».

Собаки из томских колоний учатся искать наркотики.

Учебные классы на базе колонии-поселения ИК-4 (в п. Дзержинское) появились совсем недавно, в декабре прошлого года. Для дрессировки оборудованы несколько помещений: камера ШИЗО, комнаты для длительного свидания и приема передач, а также жилая комната отряда. Найти наркотики в табуретке, в водопроводной трубе, в тайнике на нарах - все это должна уметь служебная собака. У немецкой овчарки Верту и спаниеля Норы теперь есть специальные классы, где они могут тренироваться.

Метки: Томск, Томская область, САХ, уборка улиц, Тимирязево, маршрутный транспорт, томские колонии