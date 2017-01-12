ГЛАВНОЕ СЕГОДНЯ: 12 января

Главные новости четверга, 12 января, по мнению редакции Агентства новостей ТВ-2.

В 2017-м на привокзальной площади в аэропорту будет организовано круговое движение. Платная парковка, по словам директора аэропорта «Томск» Романа Фроленко, позволила разгрузить привокзальную площадь. Следующим шагом будет организация кругового движения, чтобы пассажиров с багажом можно было высадить напротив входа в здание аэровокзала.

Томские полицейские не нашли нарушений в осенней забастовке маршрутников. Томская полиция отказала в возбуждении административного дела по факту забастовки маршрутников, которая прошла осенью 2016 года. Напомним, 12 сентября в Томске прошел митинг, на котором пришли около 250 человек. Они приняли резолюцию устроить предварительную забастовку. Забастовка прошла 16 сентября. По данным, председателя Независимых профсоюзов ТО Александра Остроушко, в забастовке участвовали до 70 процентов всех водителей маршрутных автобусов, по данным мэрии — около 25%.

Сегодня рано утром, 12 января, на автомобильном кольце в районе Жилмассива автобус, следовавший по маршруту Томск — поселок Светлый, обстреляли картечью. Никто не пострадал. В полиции уточнили, что сообщение «о повреждении автобуса» действительно поступило к ним в 10 утра. Сейчас ведется проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В Кисловке группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути. Позднее их обнаружили местные жители, на поиски выехала группа спасателей. Около 18:00 всех детей и преподавателя физкультуры вывели из леса в населенный пункт и госпитализировали. СК начал проверку по данному факту.

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