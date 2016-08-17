Главгосэкспертиза одобрила проект реставрации Дома офицеров

Омский филиал Главгосэкспертизы России согласовал приспособление памятника архитектуры федерального значения — здания Дома офицеров — под размещение областного «Конгресс-Холла «Томское собрание».

Согласно выводам экспертов ведомства проектная документация и результаты инженерных изысканий соответствуют требованиям технических регламентов.

Проект, одобренный Главгосэкспертизой, предусматривает, что реконструкция здания займет почти два года. В ходе реконстукции восстановят фасады и проведут профессиональную расчистку кладки. Будут сохранены балконы и лоджии в уровнях первого и второго этажей, чердак с западной стороны, крыши из кровельной стали и оформление куполов. Отреставрируют основные интерьеры. Облик здания после реставрации будет соответствовать периоду постройки.

Здание, которое мы сегодня называем Домом офицеров было построено в 1898– 1900-годах на месте сгоревшего гороховского особняка. Архитектором дома был Константин Лыгин, по проектам которого в Томске были построены здание Центральной аптеки, здание областного Томского суда, особняк купца Г.Ф. Флеера (современный Дворец бракосочетаний), здания, в которых располагались Верхний и Нижний гастрономы, каменный мост через Ушайку.

Здание построили для Общественного собрания, на котором собирался весь цвет «высшего общества» Томска. Торжественное открытие Общественного собрания состоялось в январе 1900 года. На первом этаже располагались читальня, биллиардная, столовая, малая карточная зона, гардероб и дамская уборная. Здесь проводились спектакли, маскарады, концерты, балы и благотворительные вечера. После того, как был в 1905 году черносотенцами был сожжен театр Королева, в здании Дома офицеров выступали местные и приезжие театральные группы. Здесь выступала русская актриса Вера Комиссаржевская, читал свои лекции известный русский ученый, писатель и общественный деятель Николай Александрович Морозов.

После Октябрьской революции в здании бывшего Общественного собрания размещались: военный госпиталь, театр, кинотеатр, столовая, вечерний ресторан. С 1 сентября 1945 здание официально стало называться гарнизонным Домом офицеров. В нем работали вечерний университет, Школа жен офицеров, драматический кружок, кружок баянистов, стрелковая женская команда. Зачастую тут выступали известные исполнители. Именно здесь в 1956-м пел Александр Вертинский. Позднее в здании размещались Центр научно-технической информации по вопросам использования атомной энергии СХК, Военно-стр

аховая и Военно-мемориальная компании и шахматный клуб. В 1978 году здание было признано памятником местного значения, а в 1995 году вошло в список памятников федерального значения. Около десятка лет здание пустует.

Общая стоимость реставрационных работ оценивается в 850 миллионов рублей. Таких денег в региональном бюджете нет. Поэтому сейчас речь идет о поэтапном восстановлении здания.

Метки: Томск, Томская область, Дом офицеров, реставрация