Глава «Росатома» Алексей Лихачев призвал коллектив СХК беречь каждый рубль

Пресс-служба Администрации Томской области сегодня вечером сообщила о том, что генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев встретился с сотрудниками СХК.

«Государство постоянно подчеркивало значимость вашего предприятия для отрасли, для ядерного оружейного комплекса, — сказал Алексей Лихачев, обращаясь к сотрудникам комбината. — Здесь, в Северске, с одной стороны, накоплены и продолжают развиваться традиции и базовые технологии в части работы с ядерным военным наследием, в части вывода из эксплуатации промышленных уран-графитовых реакторов. С другой стороны, здесь уже появляются ощутимые контуры отраслевых проектов будущего — я имею в виду проект «Прорыв». Руководство отрасли сделает все возможное, чтобы ничто не помешало реализации стратегических планов «Росатома» на территории Северска. Но это возлагает и на трудовой коллектив предприятия определенную ответственность: каждый рубль, который мы просим у государства или выделяем из инвестиционного ресурса, должен быть многократно взвешен на предмет его эффективности и оптимальности».

О приостановке строительства реактора «БРЕСТ 300» в сообщении обладминистрации ничего не сообщается. Равно как и о встрече губернатора Сергея Жвачкина с новым главой «Росатома» Алексем Лихачевым.

Метки: Росатом, Алексей Лихачев, Брест 300, СХК, ядерный реактор