ГИБДД: В Северске водитель не сбивал пешехода, а помог ему

Водитель, который ранее якобы сбил пешехода в центре Северска, на самом деле увидел, что тот упал и отвез его в больницу, сообщается на сайте регионального управления ГИБДД.

Ранее сообщалось, что неизвестный водитель в четверг, 22 декабря, сбил 86-летнего пешехода в Северске. Затем он доставил мужчину в больницу и уехал.

Как установило ГИБДД, мужчину-пешехода никто не сбивал. Он поскользнулся на дороге. Водитель автомобиля, проезжавшего рядом с местом падения, помог ему подняться и по его просьбе доставил пенсионера в больницу.

Метки: Томск, Томская область, ГИБДД,