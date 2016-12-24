valentina1
ГИБДД: В Северске водитель не сбивал пешехода, а помог ему
19:01 23.12.2016
Тэги: ГИБДД, мужчина подскользнулся
Фото: Агентство новостей ТВ-2
Водитель, который ранее якобы сбил пешехода в центре Северска, на самом деле увидел, что тот упал и отвез его в больницу, сообщается на сайте регионального управления ГИБДД.
Ранее сообщалось, что неизвестный водитель в четверг, 22 декабря, сбил 86-летнего пешехода в Северске. Затем он доставил мужчину в больницу и уехал.
Как установило ГИБДД, мужчину-пешехода никто не сбивал. Он поскользнулся на дороге. Водитель автомобиля, проезжавшего рядом с местом падения, помог ему подняться и по его просьбе доставил пенсионера в больницу.
Метки: Томск, Томская область, ГИБДД,
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Вот так, не приведи случай, крякнет дед, и других свидетелей не найдется -- попробуй, докажи, сбил ты его, или от душевной сердечности помочь решил. И будешь проклинать свою совесть на киче, лет пять...