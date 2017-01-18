Гендиректор СХК опроверг информацию о заморозке «БРЕСТа»
Сергей Точилин заявил, что строительство нового атомного реактора в Северске начнется в конце текущего года или в начале следующего.
Корреспондент ТВ2 попросил руководителя Сибирского химического комбината Сергея Точилина рассказать, куда будут трудоустроены работники сокращаемых подразделений СХК в случае заморозки строительства главного объекта проекта «Прорыв» — реактора на быстрых нейтронах «БРЕСТ».
«Никто о заморозке не говорит — ответил Сергей Точилин. — Проект создания северской АЭС прописан в Федеральной целевой программе на 2025 год. Сегодня идет вопрос о синхронизации начала строительства. Наши планы строить реактор — либо конец этого года, либо начало следующего года. Потому, что в 2024 году он должен работать в полном объеме. Я уже сказал, что руководитель отраслью поддерживает эту часть. Я думаю, что кто-то просто придумал выражение о заморозке. Не более того. Никто о заморозке нигде не говорит. Это интерпретация чьих-либо слов либо что-то еще. Никто проект не замораживает. Проект как создавался, создается и будет создаваться. У нас нет никаких оснований говорить, что проекта не будет. Он будет».
Уточняя, корреспондент ТВ2 процитировал фрагмент пояснительной записки к постановлению правительства России, подготовленной в «Росатоме»: «…принято решение отказаться от старта строительства инвестиционного проекта БРЕСТ до момента стабилизации экономической ситуации в стране».
«Нет такого, — сказал гендиректор СХК. — Нет. Направили документы по ФЦП по срокам выделения средств. Понимаете, государство выделяет федеральные средства. А к каждому рублю государственному добавляется значительное количество рублей «Росатома». Так вот: у «Росатома» не принято никаких решений по корректировке. Даже если государство будет меньше средств выделять на создание объекта, значит «Росатом» подставит плечо и выделит больше средств для создания объекта. Вот и всё».
Однако в тексте проекта постановления правительства России недвусмысленно говорится именно об отказе от старта строительства инвестиционного проекта БРЕСТ до момента стабилизации экономической ситуации в стране.
Вот скриншот фрагмента проекта постановления правительства на «Федеральном портале проектов нормативных правовых актов», а также полный текст этого документа, скопированный с данного официального государственного ресурса.
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года»
Федеральная целевая программа «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года» (далее – Программа), государственным заказчиком-координатором которой является Госкорпорация «Росатом», государственным заказчиком – НИЦ «Курчатовский институт», утверждена постановлением Правительства Российской Федерации от 3 февраля 2010 г. № 50 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 7, ст. 758; 2016, № 7, ст. 971).
Программа реализуется в составе государственной программы Российской Федерации «Развитие атомного энергопромышленного комплекса».
Основаниями для подготовки проекта постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 – 2015 годов и на перспективу до 2020 года» (далее – проект постановления) являются:
1.Федеральный закон от 1 декабря 2007 г. № 317-ФЗ «О Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом».
2.Порядок разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594.
3.Поручение Правительства Российской Федерации Медведева Д.А. от 25 декабря 2015 г. № ДМ-П13-8741 (далее – поручение Председателя Правительства Российской Федерации).
4.Федеральный закон от 22 ноября 2016 г. № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год».
5.Проект федерального закона «О федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов».
6.Исполнение работ по сооружению инвестиционных проектов в соответствии с утверждёнными Минэкономразвития России инвестиционными паспортами (сметная стоимость инвестиционных проектов в ценах базового года остается неизменной), а также с учетом особенностей финансирования инвестиционных проектов, в перечень затрат которых включена закупка оборудования с длительным циклом изготовления.
7.Недопущением на конец планового периода завершения Программы незавершенных строительством объектов.
8.Перераспределение бюджетных ассигнований 2016 – 2019 годов, согласованное Минэкономразвития России (письма от 19 августа 2016 г. № 25071-ЕЕ/Д17и и от 02 сентября 2016 г. № 26573-ЕЕ/Д17и), а также коллегией Военно-промышленной комиссии Российской Федерации.
В части инвестиционных проектов Программы были проведены следующие изменения:
1.Инвестиционный проект «Строительство многоцелевого исследовательского реактора на быстрых нейтронах МБИР» (далее – проект МБИР):
В рамках проведенной в целях исполнения поручения Председателя Правительства Российской Федерации приоритизации мероприятий средства федерального бюджета, предусмотренные на реализацию инвестиционного проекта в 2016 году, были сокращены на 1 414,6 млн рублей.
Соответствующие изменения в распределение объемов бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера на 2016 год согласованы Минэкономразвития России письмом от 01 марта 2016 г. № 5178-ЕЕ/Д17и.
В целях недопущения образования незавершенного строительства указанный объем сокращенного финансирования по инвестиционному проекту МБИР восстановлен в 2020 году с учетом индексов-дефляторов (письмо Минэкономразвития России от 16 сентября 2016 г. № 28175-АВ/ДОЗи).
С целью наиболее корректного отражения результатов строительства исследовательского реактора, в соответствии с заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» уточнены основные параметры проекта МБИР – строительный объем главного здания – 816 597,9 м3, площадь застройки – 17 794,8 м2.
Учитывая, что в период 2020 – 2025 годов российская база исследовательских реакторов (как и мировая) существенно исчерпает свой ресурс и ныне действующие реакторы будут переведены в этап вывода из эксплуатации, сохранение и развитие экспериментальной базы российской атомной энергетики должно быть обеспечено путем введения в эксплуатацию нового многоцелевого быстрого исследовательского реактора МБИР, в первую очередь для замещения действующего исследовательского реактора БОР-60.
Реализация проекта МБИР позволит обеспечить проведение исследований как для быстрых, так и для тепловых реакторов, а также других перспективных направлений развития ядерной энергетики на ближайшие десятилетия.
Страна, обладающая к 2020 году высокопоточным исследовательским реактором с широкими экспериментальными возможностями, соответствующим требованием Поколения IV, будет иметь существенные технологические и информационные преимущества в разработке проектов реакторов нового поколения.
2.Инвестиционный проект «Строительство опытно-демонстрационного энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем на площадке закрытого административно-территориального образования «Северск» (далее – проект «БРЕСТ»):
В результате проведенной в 2016 году приоритизации мероприятий (в соответствии с рекомендациями Минэкономразвития России, направленными письмом от 22 июля 2016 г. № 21966-ЕЕ/Д17и), направленной на решение первоочередных задач, концентрации инвестиционных ресурсов на ключевых проблемах, а также на обеспечение в первую очередь реализации переходящих объектов и объектов с высокой степенью готовности, принято решение отказаться от старта строительства инвестиционного проекта БРЕСТ до момента стабилизации экономической ситуации в стране.Соответствующие изменения в распределение объемов бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера согласованы Минэкономразвития России на 2016 год письмами от 19 августа 2016 г. № 25071-ЕЕ/Д17и и от 02 сентября 2016 г. № 26573-ЕЕ/Д17и, на период 2017 – 2019 годов - письмом от 17 августа 2016 г. № 24699-ЕЕ/Д17и.
Проектная документация на проект БРЕСТ разработана и утверждена в 2015 году. В настоящее время в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, продолжается выполнение мероприятий по постановке на баланс АО «ГНЦ РФ - ФЭИ» затрат, возникших в процессе создания проектной документации, в качестве нематериального актива (результата интеллектуальной деятельности), что позволит коммерциализировать полученные результаты.
3.Инвестиционный проект «Строительство модуля переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах» (далее – проект МП):
В связи с приостановкой строительства инвестиционного проекта БРЕСТ, строительство проекта МП, предназначенного для переработки отработавшего ядерного топлива, выгружаемого из энергоблока с реакторной установкой БРЕСТ, также исключено и будет в дальнейшем синхронизировано со сроками сооружения инвестиционного проекта БРЕСТ.
Проектная документация на проект МП разработана и будет утверждена в 2016 году. В настоящее время в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, продолжается выполнение мероприятий по постановке на баланс АО «СХК» затрат, возникших в процессе создания проектной документации, в качестве нематериального актива (результата интеллектуальной деятельности), что позволит коммерциализировать полученные результаты.
4.Инвестиционный проект «Строительство модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах» (далее – проект МФР):
Создание полифункциональных производственных мощностей в рамках проекта МФР позволит обеспечить выполнение программы НИОКР по обоснованию работоспособности перспективных видов топлива для реакторов на быстрых нейтронах и обеспечить топливом в требуемом количестве, при соответствующей модернизации любой тип коммерческих быстрых реакторов.
В целях повышения экономической эффективности капитальных сложений уменьшена фактическая стоимость проекта МФР в связи с выводом из состава проекта временного хранилища выдержки ТВС и ОЯТ, а также части вспомогательных систем и оптимизацией номенклатуры оборудования по результатам уточняющих НИОКР.
Вышеуказанное решение было учтено при разработке проектно-сметной документации на проект МФР и привело к уменьшению объемов капитальных вложений, направляемых на строительство проекта МФР, с 27 288,85 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета в объеме – 4 999,86 млн рублей и внебюджетные источники в объеме 22 288,99 млн рублей, до 20 756,03 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета в объеме – 4 999,86 млн рублей и внебюджетные источники в объеме 15 756,17 млн рублей, без изменения установленного срока реализации инвестиционного проекта МФР (2020 год).
В соответствии с согласованными Минэкономразвития России (письмо от 17 августа 2016 г. № 24699-ЕЕ/Д17и) изменениями в распределение объемов бюджетных ассигнований по расходам инвестиционного характера на период 2017 – 2019 годов, бюджетное финансирование перенесено с 2019 – 2020 годов на 2018 год.
5.Инвестиционный проект «Строительство полифункционального радиохимического исследовательского комплекса»:
С целью наиболее корректного отражения результатов строительства исследовательского реактора, в соответствии с заключением ФАУ «Главгосэкспертиза России» уточнены основные параметры проекта (здание 220) – 165 613 м3, площадь застройки – 6 430 м2.
6.Инвестиционные проекты НИЦ «Курчатовский институт»:
В соответствии с Федеральным законом от 22.11.2016 № 397-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О федеральном бюджете на 2016 год» объем бюджетных ассигнований, предусмотренный на реализацию инвестиционных проектов «Реконструкция ускорительного комплекса в г. Протвино, Московская область» и «Техническое перевооружение экспериментальной термоядерной установки токамак Т-15», сокращен на 300,2 млн рублей и составляет 535,4 млн рублей.
В части бюджетного финансирования Программы были проведены следующие изменения:
1.Объем бюджетного финансирования Программы 2016 года был сокращен на 6 168,81 млн рублей, в том числе по направлению «Капитальные вложения» - на 6 168,79 млн рублей (приостановка строительства инвестиционного проекта БРЕСТ и сокращение финансирования по проекту МБИР) и составляет 7 238,87 млн рублей.
Остатки неиспользованных на начало 2016 года лимитов бюджетных обязательств по мероприятию «Разработка технологии и оборудования для переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах» (государственные контракты от 24 ноября 2014 г. № Н.4х.44.9Б.14.1120 и от 27 ноября 2014 г. № Н.4х.44.9Б.14.1121) в объеме 21,19 млн рублей возвращены в бюджет.
3.Объем бюджетного финансирования Программы 2017 года сокращен на 3 450,00 млн рублей (приостановка строительства инвестиционного проекта БРЕСТ) и составляет 7 546,69 млн рублей.
4.Объем бюджетного финансирования Программы 2018 года сокращен на 3 957,74 млн рублей (приостановка строительства инвестиционного проекта БРЕСТ, а также перенос бюджетного финансирования 2019 – 2020 годов по проекту МФР на 2018 год) и составляет 4 414,04 млн рублей.
5.Объем бюджетного финансирования Программы 2019 года сокращен на 4 247,23 млн рублей (приостановка строительства инвестиционного проекта БРЕСТ и перенос бюджетного финансирования 2019 года на 2018 год по проекту МФР) и составляет 2 757,80 млн рублей.
6.Объем бюджетного финансирования Программы 2020 года сокращен на 972,79 млн рублей (приостановка строительства инвестиционного проекта БРЕСТ и перенос бюджетного финансирования 2020 года на 2018 год по проекту МФР), увеличен на 1 685,21 млн рублей (восстановление сокращенного в 2016 году финансирования по инвестиционному проекту МБИР) и составляет 3 139,12 млн рублей.
В части внебюджетного финансирования Программы были проведены следующие изменения:
1.В соответствии с Порядком разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594 (далее – Порядок), объем внебюджетного финансирования по Программе 2015 года приведен с соответствие фактически использованному объему внебюджетных источников и составляет 2 597,82 млн рублей.
2.Объем внебюджетного финансирования Программы 2016 года был сокращен на 600,00 млн рублей (приостановка строительства инвестиционного проекта МП) и составляет 3 673,62 млн рублей.
3.Объем внебюджетного финансирования Программы 2017 года сокращен на 6 554,04 млн рублей (приостановка строительства инвестиционного проекта МП, уточнение графика финансирования строительства проекта МФР) и составляет 2 101,44 млн рублей.
4.Объем внебюджетного финансирования Программы 2018 года сокращен на 8 790,00 млн рублей (приостановка строительства инвестиционного проекта МП, уточнение графика финансирования строительства проекта МФР) и составляет 4 711,68 млн рублей.
5.Объем внебюджетного финансирования Программы 2019 года сокращен на 4 366,96 млн рублей (приостановка строительства инвестиционного проекта МП, уточнение графика финансирования строительства проекта МФР) и составляет 4 335,89 млн рублей.
6.Объем внебюджетного финансирования Программы 2020 года сокращен на 5 717,99 млн рублей (приостановка строительства инвестиционного проекта МП, уточнение графика финансирования строительства проекта МФР) и составляет 1 526,14 млн рублей.
В части целевых индикаторов Программы были проведены следующие изменения:
В связи с проведенной приоритизацией мероприятий и отказом от старта строительства в 2016 году инвестиционных проектов БРЕСТ и МП, теряют актуальность следующие целевые индикаторы, предлагаемые к исключению из Программы:
«Рост эффективности использования природного урана в ядерном топливном цикле»;
«Снижение объемов выгружаемого отработавшего ядерного топлива и образующихся радиоактивных отходов, приходящихся на единицу электрической мощности атомных электростанций»;
«Готовность к вводу в эксплуатацию опытно-демонстрационного комплекса в составе энергоблока с реактором на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем, модуля переработки отработавшего ядерного топлива реакторов на быстрых нейтронах, модуля фабрикации и пускового комплекса рефабрикации плотного смешанного уранплутониевого топлива для реакторов на быстрых нейтронах».
В связи с изменением объемов финансирования мероприятий Программы в период с 2016 по 2020 годы изменены значения целевого индикатора «Удельный вес инновационной продукции и услуг, созданных путем реализации мероприятий Программы, в общем объеме продаж продукции и услуг отрасли».
Выводы
По результатам проведенной в 2016 году приоритизации мероприятий объем финансирования Программы за счет средств федерального бюджета сокращается на 17 111,36 млн рублей (17,2% от утвержденной редакции Программы).
Общий объем финансирования Программы составит 112 437,72 млн рублей, в том числе средства федерального бюджета – 82 257,42 млн рублей (73,2%) и внебюджетные источники - 30 180,30 млн рублей (26,8%).
Коэффициент бюджетной эффективности Программы составит 0,71.
Принятие проекта постановления позволит продолжить развитие и совершенствование технологий, способных обеспечить технологическое лидерство и конкурентные преимущества в долгосрочной перспективе, сохранить и усилить позиции Российской Федерации в мировой атомной энергетике.
Принятие проекта постановления не повлечет за собой изменения объема полномочий или компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления.
В связи с отсутствием в Программе мероприятий, направленных на решение вопросов социально-экономического развития Дальневосточного и Северо-Кавказского федеральных округов, согласование проекта постановления с Министерством Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Министерством Российской Федерации по делам Северного Кавказа, установленное пунктом 10.2 Порядка разработки и реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в осуществлении которых участвует Российская Федерация, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 26 июня 1995 г. № 594, не требуется.
Оценка регулирующего воздействия проекта постановления Правительства Российской Федерации не проводилась, так как в проекте постановления отсутствуют положения, вводящие избыточные административные и иные ограничения и обязанности для субъектов предпринимательской и иной деятельности или способствующие их введению, а также положения, способствующие возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и иной деятельности и бюджетов всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.
Проект постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Ядерные энерготехнологии нового поколения на период 2010 - 2015 годов и на перспективу до 2020 года» размещен в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу www.regulation.gov.ru для общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы согласно постановлениям Правительства Российской Федерации от 25 августа 2012 г. № 851 «О порядке раскрытия федеральными органами исполнительной власти информации о подготовке проектов нормативных правовых актов и результатах их общественного обсуждения» и от 26 февраля 2010 г. № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов».
Проект постановления соответствует положениям Договора о Евразийском экономическом союзе и положениям иных международных договоров Российской Федерации.
Заместитель генерального директора – директор Блока по управлению инновациями Госкорпорации «Росатом» В.А. Першуков
Метки: Томская область, Томск, Северск, СХК, Росатом, проект постановления, правительство России, БРЕСТ, отказ от строительства, заморозка, Сергей Точилин
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Скептики у разбитого корыта! Что теперь будет обсуждать телекомпания ТВ-2?
Несостоявшееся открытие города Северска?
Ой! А то уже такая буча началась! Всё закрывают, всех выгоняют, а по факту - работаем, продолжаем строить
СМИ как всегда пытаются провести расследование, раздуть тему из ничего. Никто ничего не замораживает, людей не сокращают, все работают также, как и работали до появления этой "утки"!