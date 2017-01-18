Гендиректор СХК дал ответ популистам и коммунистам

Сергей Точилин отметил, что на митингах судьбу комбината решать нельзя, и предположил, что те, кто этим занимается, стремятся во власть.

Вопрос корреспондента «Живого ТВ» и корпоративной программы СХК «Сороковочка» Светланы Ткачук:

— По всему Северску есть люди, которые берут на себя ответственность заявлять, что Сибирский химический комбинат ждет закрытие. В связи с этим вопрос: как вы относитесь к подобным заявлениям, и что бы вам хотелось сказать подобным людям, которые сеют панику среди северчан?Ответ генерального директора СХК Сергея Точилина:

— Я просто отношусь к этим вопросам: хочется поговорить на кухне — поговорите. Это популизм, не более того. Это желание заработать мелкие, дешевые очки на фоне того, что якобы там кто-то чего-то знает. Поверьте: в Северске, что касается предприятия, больше меня никто не знает. А я некоторые вещи узнаю из средств массовой информации. Откуда взяли? Кто сказал? Ничего не понимаю. Хочется поговорить — пусть поговорят. Сейчас коммунисты с каким-то митингом заявляются. О чем пытаются говорить? О том, что мы и так делаем? Мы и так занимаемся. Территорию опережающего развития создаем? Создаем. Рабочие места создаем? Создаем… Реализуется проект «Прорыв»… Если кто-то думает, что на митингах эти вопросы решаются… Мы терпеливо и многократно объясняем этим инициаторам заявлений о наших действиях. А там нет. Там ничего не слышится. Там хочется поговорить, чтобы услышали. Для чего? Чтобы кем-то избраться в будущем что ли? Или для чего еще?..Метки: Томская область, Томск, Северск, СХК, Сергей Точилин, коммунисты, митинги