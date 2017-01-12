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Футбольный агент Дмитрий Селюк готов бесплатно помочь «Томи» с молодыми игроками
16:25 12.01.2017
Тэги: молодые игроки, проблемы у ФК, футбол
Футбольный агент может предоставить бесплатно дать шесть молодых иностранцев в возрасте до 21 года.
- Об этом сообщает Чемпионат.сом.
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- «От «Томи» требуется только обеспечение проживания и питания. На данный момент обречённость томского клуба не вызывает сомнений, но я даю гарантию, что после этого «Томь» будет играть не хуже и даже лучше, чем играла до зимнего периода, а по окончании сезона многие клубы будут готовы с удовольствием подписать этих футболисто. Таким образом на примере «Томи» можно показать путь развития бюджетных клубов», — приводит издание слова футбольного агента.
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- Ранее сообщалось, что что у «Томи» проблемы с бюджетом, а сотрудники и игроки клуба не получали зарплату с середины лета. Судебные приставы арестовали здание административно-бытового корпуса футбольного клуба «Томь» из-за долга в 39 млн рублей по налоговым платежам.
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- Сейчас «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, восемь игроков основного состава уже покинули команду. Спортивный директор клуба Игорь Кудряшов говорит о том, что вероятнее всего команда будет доигрывать сезон молодежным составом. 20 декабря прошла встреча с руководством «Томи». Сергей Жвачкин подчеркнул, что футбольный клуб продолжит свое существование. Деньги, по предварительным данным, перечислят в январе.
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- Метки: ФК "Томь", молодые игроки, футбол, проблемы у "Томи", Томск, Томская область
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