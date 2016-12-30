Футбольному клубу «Томь» грозит штраф за невыплату зарплаты

Госинспекция труда Томской области решает вопрос о привлечении к административной ответственности футбольного клуба «Томь» за задержку зарплаты, сообщает «Интерфакс-Сибирь».

«Мы провели проверку, факты задолженности зарплаты подтвердились. Представителю ФК "Томь" выдано предписание об устранении нарушений законодательства. В настоящее время решается вопрос о составлении протокола по административной статье", - госинспектор труда Вадим Березовский агентству «Интерфакс-Сибирь».

Он уточнил, что клубу грозит ответственность по ч.6 ст.5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния), максимальная санкция которой для юрлиц составляет 50 тыс. рублей.

Напомним, что коллектив футбольного клуба «Томь» не получает зарплату на протяжении нескольких последних месяцев. Долги по налогам ФК «Томь» составляют 34,5 млн рублей. Точную сумму долгов по зарплате никто не называет, но известно что она больше 100 млн рублей. Из-за долгов перед основным составом клуб готов доиграть сезон с помощью команды-дубля.

В конце декабря губернатор и президент футбольного клуба «Томь» Сергей Жвачкин заявил, что долги будут выплачены в I квартале 2017 года. Из-за жалоб футболистов «Томи» РФС запретил томскому клубу регистрировать новых игроков.

По итогам 17 туров "Томь" занимает последнее 16 место в таблице РФПЛ с девятью очками.

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