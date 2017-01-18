ФК «Томь» на сборах в Турции сыграет с «Динамо», «Сплитом» и клубом «Будучность»

ФК «Томь» на сборах в Турции сыграет с московским «Динамо», командой из Черногории «Будучность» и командой из Хорватии «Сплит», сообщается на сайте клуба.

Сборы пройдут в городе Лара (недалеко от Анталии).

29 января томская команда проведет первый контрольный матч с «Динамо». Сейчас москвичи занимают первое место в Футбольной национальной лиге. 31 января вторым соперником «Томи» станет хорватский «Сплит», предпоследнее месте в текущем национальном чемпионате. 6 февраля пройдет товарищеский матч против лидера чемпионата Черногории — команды «Будучность».

Соперник для матча 3 февраля определится позднее.

Из-за тяжелой финансовой ситуации контракты с клубом уже расторгли Максим Тишкин, Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Сергей Самодин. Вратарь Антон Коченков вернулся в «Локомотив».

«Томь» в 17 турах чемпионата России набрала 9 очков и занимает 15-е место в таблице.

Метки: Томск, Томская область, ФК "Томь", сборы в Турции, не смогли купить билеты, тренировочные сборы