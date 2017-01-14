ФК «Томь»: из-за проблем с приобретением билетов изменились сроки тренировочного сбора

Пресс-служба «Томи» сообщила об изменении сроков проведения первого зимнего сбора в Турции.

«Из-за проблем с приобретением билетов изменились сроки проведения первого тренировочного сбора нашей команды. В Турцию «Томь» должна вылететь 23 января, сбор продлится до 7 февраля. Контрольные матчи пройдут 29 января, 31 января, 3 февраля и 6 февраля. Соперники уточняются», — говорится в сообщении «Томи»

Ранее сообщалось, что сбор «Томи» пройдет с 20 января по 4 февраля.

Из-за тяжелой финансовой ситуации контракты с клубом уже расторгли Максим Тишкин, Александр Жиров, Давид Яблонски, Лукаш Дроппа, Кирилл Комбаров, Виталий Дьяков и Сергей Самодин. Вратарь Антон Коченков вернулся в «Локомотив».

«Томь» в 17 турах чемпионата России набрала 9 очков и занимает 15-е место в таблице.

Метки: Томск, Томская область, ФК "Томь", сборы в Турции, не смогли купить билеты, перенесение сроков тренировочных сборов