Фестиваль японских искусств для особенных людей пройдет в Томске

19-21 января В Томске для особенных людей пройдут мастер-классы по японскому искусству под общим названием «Дух красоты и красота души».

По мнению организатора проекта, Елены Чабанец, знакомство с японскими искусствами даст возможность колясочникам выбраться из дома и попробовать себя реализовать творчески. В рамках проекта пройдут занятия для участников, где планируется практика в таких искусствах как икебана, го, каллиграфия, оригами.

«Красота с точки зрения японцев является Истиной, — рассказывает Елена Чабанец, — которая причина и следствие жизненных потенций человека. Мы готовы поделиться своими знаниями и умениями с нашими особенными людьми, чтобы они получили еще одну возможность для саморазвития и самореализации».

Елена Чабанец, отметила совершенно неожиданный эффектот этого томско-японского проекта. «Когда люди узнавали о предстоящем мероприятии, многие старались привнести свой вклад. Так родилась идея угощать инвалидов дачным чайком из смородины, мяты и мелиссы с вареньем и медом. И эта линия уникальной человеческой реакции набирает ход. На маме.томск.ру мы создали тему, но и помимо неё идут звонки и предложения. Видимо к началу фестиваля у меня дома будет склад. То, что останется, поедет в офис общества инвалидов, радовать наших подопечных летними ароматами сибирских ягод и трав» — рассказала ТВ2 Елена Чабанец.

Организаторы проекта: Томское отделение общества Россия-Япония, посольство Японии в России, Томский государственный университет.

Партнерами проекта стали: общество инвалидов, департамент по культуре и туризму Томской области, департамент социальной защиты населения Томской области, Томский кондитер, Антонов Двор, БКЗ.

Метки: Томск, Япония, особенные люди, мастер-классы