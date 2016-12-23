Факультет журналистики ТГУ с января 2017 года будет реорганизован

Факультет журналистики Томского государственного университета будет реорганизован в 2017 году, об этом сообщил ТВ2 декан факультета Юрий Ершов.

«Это решение готовилось последние полгода, — сказал Юрий Ершов. — Это давний замысел, давний план. Что можно сделать? Еще не было окончательной встречи с ректором. Она планировалась два раза, но переносилась. Теперь будет в январе. Эта инициатива идет от ректора и вопрос нужно задать ему».

По словам Юрия Ершова, планируется, что факультет будет преобразован в некий институт, куда также войдут кафедра социальных коммуникаций (сейчас относится к факультету психологии ТГУ) и управление информационной политики.

«Да, реорганизация произойдет во втором семестре, а не с нового учебного года. Я, скорее всего, продолжу возглавлять телевизионную кафедру, но уйду с поста декана. Зато у меня будет больше времени на научную и исследовательскую работу».

Желание реорганизовать факультет Юрий Ершов связывает со стремлением ТГУ улучшить позиции в мировых рейтингах университетов.

Добавим, что в этом году факультет журналистики отмечал 40-летие журналистского образования. Первый набор студентов-журналистов в ТГУ прошел в 1976 году. Сначала это было отделение журналистики на филологическом факультете, а в 2004 году появился самостоятельный факультет журналистики. За 40 лет ТГУ выпустил 1,5 тысячи журналистов. Сегодня на журфаке работают три кафедры — теории и практики журналистики, телерадиожурналистики и новых медиа, фотожурналистики и медиадизайна.

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