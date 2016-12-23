Факультет журналистики ТГУ с января 2017 года будет реорганизован
Фото: Никита Грейдин
Факультет журналистики Томского государственного университета будет реорганизован в 2017 году, об этом сообщил ТВ2 декан факультета Юрий Ершов.
«Это решение готовилось последние полгода, — сказал Юрий Ершов. — Это давний замысел, давний план. Что можно сделать? Еще не было окончательной встречи с ректором. Она планировалась два раза, но переносилась. Теперь будет в январе. Эта инициатива идет от ректора и вопрос нужно задать ему».
По словам Юрия Ершова, планируется, что факультет будет преобразован в некий институт, куда также войдут кафедра социальных коммуникаций (сейчас относится к факультету психологии ТГУ) и управление информационной политики.
«Да, реорганизация произойдет во втором семестре, а не с нового учебного года. Я, скорее всего, продолжу возглавлять телевизионную кафедру, но уйду с поста декана. Зато у меня будет больше времени на научную и исследовательскую работу».
Желание реорганизовать факультет Юрий Ершов связывает со стремлением ТГУ улучшить позиции в мировых рейтингах университетов.
Добавим, что в этом году факультет журналистики отмечал 40-летие журналистского образования. Первый набор студентов-журналистов в ТГУ прошел в 1976 году. Сначала это было отделение журналистики на филологическом факультете, а в 2004 году появился самостоятельный факультет журналистики. За 40 лет ТГУ выпустил 1,5 тысячи журналистов. Сегодня на журфаке работают три кафедры — теории и практики журналистики, телерадиожурналистики и новых медиа, фотожурналистики и медиадизайна.
Метки: Томск, Томская область, ТГУ, факультет журналистики, Юрий Ершов,
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Когда-то я печалился:
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gena 20:56 23.09.2015
Надеюсь, томской журналистике ничего не угрожает...
Как-то, когда началась "бодяга" с ТВ-2, я решил посмотреть,
а что творится на остальном томском медиапространстве?
И обнаружил, к удивлению, что пространство есть,
а журналистики-то нет!
Те журналисты, которые считают себя "акулами пера",
на самом деле являются вуалехвостыми рыбками.
И хорошо себя чувствуют в аквариумах чиновников разных мастей.
Их там и прикармливают, и воду меняют и на ночь накрывают тряпкой,
для спокойного сна. Иногда хозяева с ними играются, стучат пальцем по стеклу,
рыбки пугаются и норовят зарыться в ил.
Глупые!
Недавно был какой-то юбилей факультета журналистики ТГУ, но у меня не было
возможности поздравить, так как, не вхож в эту мастерскую.
Поэтому сейчас, совершенно искренне, поздравляю!
– С успешным разведением аквариумных рыбок!!!
http://www.tv2.tomsk.ru/news/zashchitit-smi-ot-proizvola-chinovnikov-res...
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Прошел год.
И сейчас не могу сообразить,- радоваться, или как?..
Кафедра новых медиа, фотожурналистики и медиадизайна — исправьте, пожалуйста.
Братцы!
Что-то, меня тоска гложет...
Вижу, как ТГУ довольно настойчиво и упорно превращается в ярморочно-увеселительное заведение.
На базе, мощного когда-то, университета появляются совсем-уж несуразные институты, со своим управлением, ученым советом и прочими атрибутами "большой учености".
Потом лихие людишки приватизируют и растащат все в клочья,а
Публичку продадут.
Оказывается, сейчас "ТГУ", который знали "от Москвы до самых до окраин", превратился в - компанию "Томский государственный университет"-.
Во как!
Похоже, все в соответствии с уродливой новой эмблемой...
(как эта эмблема читается у одаренных студентов,- промолчу).
Путин сказал, что деятелям искусств (Михалкову) журналисты жизни не дают