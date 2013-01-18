ЕСПЧ признал неправомерным «Закон Димы Яковлева»

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал неправомерным запрет на усыновление российских детей-сирот американцами. Об этом сообщается на сайте организации.

Таким образом ЕСПЧ удовлетворил жалобу 45 американских заявителей, которые уже начали процедуру усыновления на момент вступления в силу «закона Димы Яковлева».

Судьи постановили, что российская сторона нарушила ряд статей Конвенции по правам человека, в частности те, что касаются дискриминации. Согласно вердикту, Россия должна будет выплатить истцам в общей сложности 75 тысяч евро, а также покрыть судебные издержки.

При этом в решении говорится, что стороны могут обжаловать его в течение трех месяцев в Большой палате ЕСПЧ. Как пишет «Интерфакс», Россия планирует обжалует данное решение. По мнению сенатора Елены Мизулиной, решение является вмешательством во внутренние дела России.

«Закон Димы Яковлева» был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 28 декабря 2012 года. В СМИ он часто назывался ответом на «закон Магницкого», вводящий персональные санкции в отношении лиц, ответственных за нарушение прав человека и принципа верховенства права в России. После принятия «закона Димы Яковлева» по всей России, в том числе и в Томске, прокатилась волна митингов.

Протестующие вспоминали историю, которая произошла в Северске с Сережем Макеевым. В 2000-ом году испанская семья пыталась усыновить Сергея. Однако суд отдал мальчика российским усыновителям. 13 апреля 2002 года Сергей сбежал от новых родителей, а через несколько дней сотрудники полиции нашли его тело.

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