Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен на 20,8%

В Томской области продолжается рост заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями, эпидпорог превышен на 20,8 %, сообщается на сайте регионального Роспотребнадзора.

В Томске превышение эпидемического порога составляет 12,7% (на неделе со 2 по 8 января — 20,8 %). Также эпидпорог превышен в Александровском, Кожевниковском, Колпашевском, Кривошенском, Молчановском, Тегульдетском, Томском и Шегарском районах.

52% заболевших в Томской области дети, (48% — взрослые), в Томске на долю детей приходится 47%. По данным лабораторного мониторинга, среди населения циркулируют вирусы как сезонного гриппа (52,4 %), так и негриппозной этиологии — парагрипп, адено-, РС-вирусы.

По данным Роспотребнадзора, на карантин были закрыты три школы в Первомайском и Тегульдетском районах, восемь классов в двух школах Молчановского и Кривошеинского районов, детский сад в Кожевниковском районе.

Ранее сообщалось, что свиной грипп в Томской области не выявлен, сезонный грипп А подтвержден в 12 случаях — у девяти детей и трех взрослых. С 12 января в регионе запрещено проведение массовых культурных, спортивных и других мероприятий.

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