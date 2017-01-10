Елена Лазичева покинула пост заммэра по экономической политике

30 декабря 2016 года заместитель мэра по экономической политике Елена Лазичева оставила пост заммэра по собственному желанию.

Как сообщает пресс-служба мэрии, мэр назначил исполняющим обязанности заместителя мэра по экономической политике назначен начальник департамента управления муниципальной собственностью Михаила Ратнера.

Напомним, Елена Лазичева заняла должность заместителя мэра по экономическому развитию и инновациям в апреле 2014 года.

Для справки: Елена Лазичева родилась в Томске в 1969 году. Имеет два высших образования. В разные годы занимала должности начальника бюджетно-финансового отдела Аппарата Законодательной думы Томской области, начальника финансового управления администрации ЗАТО Северск, с 2012 года являлась Врио заместителя главы администрации Северска по экономике и финансам.

Метки: Елена Лазичева, заммэра, мэрия Томска, Томск, Томская область