Елена Лазичева покинула пост заммэра по экономической политике
30 декабря 2016 года заместитель мэра по экономической политике Елена Лазичева оставила пост заммэра по собственному желанию.
Как сообщает пресс-служба мэрии, мэр назначил исполняющим обязанности заместителя мэра по экономической политике назначен начальник департамента управления муниципальной собственностью Михаила Ратнера.
Напомним, Елена Лазичева заняла должность заместителя мэра по экономическому развитию и инновациям в апреле 2014 года.
Для справки: Елена Лазичева родилась в Томске в 1969 году. Имеет два высших образования. В разные годы занимала должности начальника бюджетно-финансового отдела Аппарата Законодательной думы Томской области, начальника финансового управления администрации ЗАТО Северск, с 2012 года являлась Врио заместителя главы администрации Северска по экономике и финансам.
Метки: Елена Лазичева, заммэра, мэрия Томска, Томск, Томская область
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Нахапала бабла и решила свалить,пока мэра за яйца не прихватили!
Сначала Хан потом Лазичева, побежали крысы с фрегата Кляйна. Значит скоро будет посадка Мэра. Не надо нарушать традиций Томска Мэр должен сидеть в тюрьме!