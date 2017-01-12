Эксперты правительства обсудят возможность отмены «закона Яровой»

Правительственные эксперты во главе с министром по вопросам открытого правительства Михаилом Абызовым обсудят вопрос об отмене «закона Яровой», пишут «Ведомости».

Антитеррористический пакет законов, разработанный депутатом Ириной Яровой совместно с Виктором Озеровым, был принят Госдумой 24 июня. В начале июля его подписал президент России Владимир Путин.

Принятые поправки значительно ужесточают целый ряд законов и ограничивают права, гарантированные гражданам Конституцией. Так повышаются сроки и штрафы по нескольким статьям, увеличивается ответственность за призывы к террористической деятельности и оправдание терроризма в интернете. По делам о терроризме снижен возраст привлечения к уголовной ответственности до 14 лет. В Уголовный кодекс вводится новая статья о международном терроризме, которая предусматривает наказание вплоть до пожизненного заключения. Кроме того, в УК появилась статья о недоносительстве. За «несообщение» о таких преступленииях, как терроризм, захват власти и посягательство на жизнь государственного деятеля будут сажать на срок до одного года. Законопроект также обязывает операторов связи хранить данные клиентов в течение полугода и предоставлять их правоохранительным органам. Речь идет о переписке, звонках и файлах, которыми обмениваются пользователи.

В обществе восприняли подобные нововведения неоднозначно. Противники «пакета Яровой» создали петицию за его отмену, ее подписали больше ста тысяч человек. Это и послужило поводом для созыва экспертного совета.

В петиции отмечалось, что реализация закона потребует серьезных вложений и повысит нагрузку на бюджеты интернет-компаний вплоть до банкротства. В проигрыше, по мнению авторов обращения, может оказаться федеральная казна: если провайдеры окажутся финансово несостоятельными, то налоги от их деятельности в бюджет поступать перестанут.

Рабочая группа соберется 19 января. Если рабочая экспертная группа сочтет необходимым отменить закон, она обратится в Госдуму, где поправки должны будут пересмотреть.

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