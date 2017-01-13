Эксперт: томским учителям негде учиться походам и ориентированию

В Томской области нет целенаправленной системы по обучению педагогов навыкам выживания, ориентирования в лесу. Об этом ТВ2 рассказал старший тренер туристского клуба «Зодиак» Андрей Соколов.

«На уровне Томского района — станция юных туристов в управлении образования Томского района ликвидирована несколько лет назад, — сказал Андрей Соколов. Оптимизация случилась настолько, что количество педагогов-туристов уменьшилось, а культивируемый и приносящий имиджевые дивиденды рафтинг к туризму имеет отношение такое же как академическая гребля к походам на байдарках. Внешне похоже, а по сути - ничего общего. В областном центре дополнительного образования отдел развития системы физкультурно-спортивного воспитания и туризма ликвидировали в 2015 году, в то время, когда президент РФ объявляет о внедрении ГТО, где один из видов испытаний - туристский поход. И каждый учитель физкультуры, и классный руководитель должен быть готовым к тому, чтобы повести детей в поход».

Он добавил, что в регионе сейчас не проводится отдельных семинаров по туризму и навыкам поведения в природной среде. Все попытки проводить подобные маршрутные семинары в природной среде воспринимались в штыки с многих сторон. С помощью таких семинаров появился новый коллектив учителей, начавших ходить в походы в Бакчаре.

«На спортивных факультетах в ТГУ и ТГПУ студенты-педагоги и студенты-физкультурники не ходят в категорированные походы, формирующие профессиональные компетенции, как и не ходят в походы вообще. Этого нет в обязательной программе обучения студентов профильных специальностей. Природа есть, но походы - удел энтузиастов, дополнительного образования и членов материально нищих турклубов», — отметил Андрей Соколов.

Тренер считает, что нужно вернуть специалистов, отвечающих за внедрение ГТО в части туризма, так как в последнее время в области соревнования на стыке туризма и выживания проводятся только раз в год.

«Сейчас будут искать крайнего и «не пущать». На разных чашах весов спокойствие ответственных лиц и безопасность, на другой чаше весов — обязанность исполнять указы, развивать систему дополнительного образования, и совсем в сторонке энтузиаст с детьми, рядовой педагог, который посчитал, что его знаний хватит для работы с детьми в природной среде. Методического и организационно-педагогического сопровождения на уровне района, образовательного учреждения и не менее важно, на областном уровне, на поверку, оказалось недостаточно. Будем еще ждать, когда, например, тренер по спортивному ориентированию заблудится в лесу на тренировке?», — подытожил Андрей Соколов.

Утром 12 января группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути. Позднее их обнаружили местные жители, на поиски выехала группа спасателей. Около 18:00 всех детей и преподавателя физкультуры вывели из леса в населенный пункт и госпитализировали. Позже врачи диагностировали у детей обморожения и переохлаждение. СКР возбудил уголовное дело.

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