Эксперт: томским учителям негде учиться походам и ориентированию
В Томской области нет целенаправленной системы по обучению педагогов навыкам выживания, ориентирования в лесу. Об этом ТВ2 рассказал старший тренер туристского клуба «Зодиак» Андрей Соколов.
«На уровне Томского района — станция юных туристов в управлении образования Томского района ликвидирована несколько лет назад, — сказал Андрей Соколов. Оптимизация случилась настолько, что количество педагогов-туристов уменьшилось, а культивируемый и приносящий имиджевые дивиденды рафтинг к туризму имеет отношение такое же как академическая гребля к походам на байдарках. Внешне похоже, а по сути - ничего общего. В областном центре дополнительного образования отдел развития системы физкультурно-спортивного воспитания и туризма ликвидировали в 2015 году, в то время, когда президент РФ объявляет о внедрении ГТО, где один из видов испытаний - туристский поход. И каждый учитель физкультуры, и классный руководитель должен быть готовым к тому, чтобы повести детей в поход».
Он добавил, что в регионе сейчас не проводится отдельных семинаров по туризму и навыкам поведения в природной среде. Все попытки проводить подобные маршрутные семинары в природной среде воспринимались в штыки с многих сторон. С помощью таких семинаров появился новый коллектив учителей, начавших ходить в походы в Бакчаре.
«На спортивных факультетах в ТГУ и ТГПУ студенты-педагоги и студенты-физкультурники не ходят в категорированные походы, формирующие профессиональные компетенции, как и не ходят в походы вообще. Этого нет в обязательной программе обучения студентов профильных специальностей. Природа есть, но походы - удел энтузиастов, дополнительного образования и членов материально нищих турклубов», — отметил Андрей Соколов.
Тренер считает, что нужно вернуть специалистов, отвечающих за внедрение ГТО в части туризма, так как в последнее время в области соревнования на стыке туризма и выживания проводятся только раз в год.
«Сейчас будут искать крайнего и «не пущать». На разных чашах весов спокойствие ответственных лиц и безопасность, на другой чаше весов — обязанность исполнять указы, развивать систему дополнительного образования, и совсем в сторонке энтузиаст с детьми, рядовой педагог, который посчитал, что его знаний хватит для работы с детьми в природной среде. Методического и организационно-педагогического сопровождения на уровне района, образовательного учреждения и не менее важно, на областном уровне, на поверку, оказалось недостаточно. Будем еще ждать, когда, например, тренер по спортивному ориентированию заблудится в лесу на тренировке?», — подытожил Андрей Соколов.
Утром 12 января группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути. Позднее их обнаружили местные жители, на поиски выехала группа спасателей. Около 18:00 всех детей и преподавателя физкультуры вывели из леса в населенный пункт и госпитализировали. Позже врачи диагностировали у детей обморожения и переохлаждение. СКР возбудил уголовное дело.
Метки: СКР, уголовное дело, дети потерялись в лесу на уроке физкультуры, тренер Андрей Соколов, Томск, Томская область
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы получить возможность отправлять комментарии
У нас нет цензуры. У нас есть правила, которые просим соблюдать в комментариях.
Уважаемые посетители сайта агентства новостей ТВ2!
По техническим причинам возможность комментировать материалы на сайте будет закрыта с 22:00 до 8:00. Редакция агентства новостей ТВ2.
Высказать свою позицию к материалам сайта вы можете на официальных страницах соцгрупп фейсбук и вконтакте.
Напоминаем, что комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.
Регистрироваться на сайте НЕОБЯЗАТЕЛЬНО, если у вас есть аккаунт (страница) в соцсетях (vkontakte, facebook, odnoklassniki и др.), вы можете использовать его для входа на наш сайт. Мы приветствуем любое обсуждение, дискуссию или диалог на темы, которые вас взволновали. Но при этом, комментарии, не соответствующие правилам, ссылки на посторонние ресурсы, противоречащие закону Российской Федерации, будут удаляться без предупреждения.
..это вот вы значит раскрываете тему учителя физры из кисловской школы, да? (см. http://www.tv2.tomsk.ru/news/seversk-mogut-otkryt-uzhe-v-2018-godu)
Нужно сразу сказать, что под томскими стоит воспринимать не жителей Томска, а жителей и школьников районов области, которые по бюджетной обеспеченности и концентрации ресурсов сильно отличаются от Томска.
В Томске есть турклубы, учреждения образования с туристско-краеведческими объединениями, и у них есть квалификация большая чем в районах. То есть культуре поведения человека на природе есть где учиться томичам, и почти негде - областникам. Учителей ОБЖ, которые зимой водят детей в природу - почти нет. Учителя-физкультурники совсем не готовы воспринимать эту природу, если они не таёжники. Но быть на природе и отвечать за себя, и отвечать за детей (знать какой непредвиденный фортель дети могут выкинуть) - две большие разницы.