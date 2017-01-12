Томский эксперт о декриминализации побоев: женщине снова придется защищать свои права

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который исключает из Уголовного кодекса наказание за побои в отношении близких лиц.

Законопроект предлагает перенести побои в отношении близких родственников в разряд административных правонарушений. Уголовная ответственность за такие действия будет наступать только если правонарушение совершено два и более раза в течение года.

«Внутрисемейные побои стали более опасными, чем побои обычных людей. То есть фактически нарушен принцип равенства граждан по семейному признаку», — заявила на заседании соавтор законопроекта Елена Мизулина.

Специалист женского кризисного центра «Семья» Татьяна Дмитриева так прокомментировала последствия принятия данного законопроекта.

«Если они этот законопроект одобрили, то сложно сказать, хорошо это или плохо. Единственное, теперь если муж совершит противоправные действия против жены, его наказывать не будут. Если так, то для нас это плохо, так как муж уходит от ответственности. Ведь что такое административное наказание? Это штраф или обязательные работы. А штраф должна будет заплатить семья. Получается, что жену бить можно. Но как нам объяснили юристы и сотрудники правоохранительных органов, если муж во второй раз побил жену и она на него написала заявление, то уже возбуждается уголовное дело. И сейчас будет так, как прежде: женщина сама должна отстаивать свои интересы».

Она добавила, что в женский центр редко приходят женщины, которых впервые избил муж.

«К нам приходят женщины, которые терпят насилие в течение нескольких лет. Терпят, терпят, терпят и в конце концов у них кончается терпение. Почти половина из них возвращается в свои семьи», — отметила Татьяна Дмитриева.

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