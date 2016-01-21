Экс-начальник УМВД по Томской области Игорь Митрофанов дает показания по делу Савченко

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Перед судебным заседанием Игорь Митрофанов сообщил корреспонденту ТВ2, что будет против присутствия СМИ на процессе, потому что в его сведениях может содержаться государственная тайна и ему бы не хотелось отвечать перед законом за ее разглашение.

Сегодня, 23 января, в Томской областном суде продолжилось заседание по делу Константина Савченко. В качестве свидетеля по просьбе защиты на допрос вызван экс-начальник УМВД по Томской области Игорь Митрофанов.

Суд удовлетворил просьбу защиты провести судебное заседание в закрытом формате. Многочисленная пресса была вынуждена покинуть заседание суда.

На фото: пресса и Игорь Митрофанов перед судебным заседанием

На фото: Константин Савченко и его адвокаты перед судебным заседанием

Напомним, по версии следствия, Савченко, возглавляя УЭБиПК УМВД России по Томской области, с 2013 по 2015 годы Савченко получал от северского предпринимателя в сфере автобизнеса «взятки имуществом и услугами имущественного характера». Общая сумма взяток составила 912 950 рублей. Взятки давались Константину Савчено в обмен на покровительство, оказываемое бизнесмену и его предпринимательской деятельности.

В июне 2016 года приказом президента Игорь Митрофанов был освобожден от должности начальника УМВД по Томской области. Он ушел на пенсию. Должность главы областного УМВД Митрофанов занимал с 2010 года.

В начале августа 2016-го дело Савченко было передано в Томский областной суд. В настоящий момент допрошены все свидетели гособвинения и продолжается допрос свидетелей защиты. Игорь Митрофанов один из свидетелей защиты Константина Савченко. Частично судебные заседания проходят в закрытом формате. Из открытых заседаний стало известно, что северский предприниматель, по обвинению которого было заведено уголовное дело на Константина Савченко, занимался обналичиванием денег. На суде свидетель Евгений Семенов заявил: «Кривошеин обналичивал через своих сотрудников и меня, в том числе, миллиарды рублей». Об этом он написал заявления в следственный комитет.

11 ноября 2016-го года владелец «РемАвто» Андрей Кривошеин был задержан. По решению суда он находится под домашним арестом и с него снята защита. Ранее Андрей Кривошеин находился как свидетель под защитой и согласно статье 291 УК освобождался от уголовной ответственности, как человек, который активно способствовал раскрытию преступления.