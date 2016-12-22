Экологи просят томичей подкармливать белок и уток при аномальных морозах
Утки и белки, живущие в Томске, могут легко перенести установившиеся аномальные морозы, но при условии их подкормки местными жителями.
Об этом сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на замглаву областного департамента охоты и рыболовства Константина Осадчего.
«Подкармливать птиц и белок все-таки нужно, морозы сильные. Но стоит помнить о технике безопасности - если кормить уток, живущих на реке Ушайка, то не выходить на лед, а кидать корм издали. Что касается белок, то они у нас порядочные - еду берут из рук аккуратно» — сказал Константин Осадчий.
Белок лучше всего кормить кедровым орехом, уток хлебом и перловкой.
Он также сообщил, что утки, живущие на Ушайке, привыкли к обильному питанию, которым их балуют местные жители, поэтому с каждым годом все больше птиц остаются на зимовку в городе.
«Утки стали нахлебниками. Им незачем лететь на зимовку, если их тут кормят «от пуза». Кроме того, в местах подкормки водоплавающих также питаются воробьи и голуби», — Константин Осадчий.
Метки:Константин Осадчий, белки, утки, экологи, Томск, Томская область
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