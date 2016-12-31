Движение в центре Томска временно перекроют 31 декабря и 1 января

Движение транспорта временно ограничат 31 декабря и 1 января из-за проведения новогоднего фейерверка на площади Новособорной, сообщается на сайте мэрии.

С 09:00 31 декабря до 01:30 1 января будет прекращено движение транспорта в районе переулка Спортивного на участке от Ленина до пересечения с Советской и в переулке Томском (у здания СФТИ). Кроме этого, будет ограничено движение по Гагарина на участке от пересечения с Фрунзе до Новособорной, 2б.

1 января с 00:30 до 01:30 движение транспорта будет прекращено по Ленина на участке от Фрунзе до Герцена; по Московскому тракту на участке от здания по Источной, 42 до Ленина; по Советской на участке от Фрунзе до Герцена.

«На указанных участках с 10:00 31 декабря до 01:30 1 января стоянка транспортных средств, за исключением машин специализированных служб (пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи, иных служб) будет запрещена», — говорится в сообщении.

Метки: Томск, Томская область, ограничение движения, перекрытие движения