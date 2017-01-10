rinatmiftahov
Движение транспорта по направлению к площади Кирова блокировано
15:30 10.01.2017
Тэги: 10 баллов, затор, площадь Кирова, троллейбусы, Яндекс.Пробки
Стоят все троллейбусы, а из-за них и остальной транспорт, сообщает корреспондент Агентства новостей с места событий.
«Один из троллейбусов перекрыл часть проспекта Кирова в направлении вокзала Томск-I. Автобусам приходится разворачиваться и выбирать другие пути», — сообщает наш корреспондент.
Данная информация подтверждается и данными сервиса "Яндекс. Пробки", согласно которым скорость движения транспорта на данном участке не превышает пяти километров в час. Транспорт стоит от Томска-I до пл. Кирова, от Енисейской до пл. Кирова, от Киевской до пл. Кирова и от пл. Кирова до Киевской.
Метки: Томская область, Томск, затор, площадь Кирова, Яндекс.Пробки, 10 баллов, троллейбусы
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Не пора ли уже потрясти за шкирку этого бухаря мэра!!! Или вообще дать ему пинка!!!!