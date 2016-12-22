Две компании подали иски на ФК «Томь»

Две компании обратились в Арбитражный суд Томской области с исковыми заявлениями в отношении футбольного клуба «Томь», следует из данных картотеки арбитражных дел.

Компания «Символ» (создана в Томске в 2003 году, выполняет штукатурные работы) обратилась с иском в суд в начале декабря. Она просит взыскать с ФК «Томь» 5,8 миллиона рублей основного долга и 174 тысячи неустойки. Возбуждено производство по делу, предварительное заседание суда назначено на январь 2017 года.

Также иск на футбольный клуб подала компания «Ависта», которая занимается торговлей семенами, сельскохозяйственным сырьем, предоставляет услуги в области растениеводства. Требования истца неизвестны, так как определение суда еще не опубликовано.

Ранее сообщалось, что что у «Томи» проблемы с бюджетом, а сотрудники и игроки клуба не получали зарплату с середины лета. Судебные приставы арестовали здание административно-бытового корпуса футбольного клуба «Томь» из-за долга в 39 млн рублей по налоговым платежам.

Сейчас «Томь» занимает последнюю строчку в турнирной таблице, часть легионеров планирует покинуть команду. Спортивный директор клуба Игорь Кудряшов говорит о том, что вероятнее всего команда будет доигрывать сезон молодежным составом. 20 декабря прошла встреча с руководством «Томи». Сергей Жвачкин подчеркнул, что футбольный клуб продолжит свое существование. Деньги, по предварительным данным, перечислят в январе.

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