Доверчивость томичей стоимостью в 6,5 млн рублей

В Октябрьский районный суд Томска передано уголовное дело в отношении мужчины, который обманул нескольких томичей на общую сумму свыше шести с половиной миллионов рублей, сообщает пресс-служба облсуда.

Первой жертвой обмана стала женщина, с которой мужчина познакомился на сайте знакомств. В сентябре 2012 г., он сообщил новой знакомой, что совершил ДТП, и ему нужно оплатить ремонт авто. Затем ему понадобились деньги якобы из-за наезда на дикое животное. Далее обвиняемого насильно удерживали и доверчивая женщина снова давала деньги для спасения. Что любопытно, во всех случаях женщина брала кредиты в банке. Окончательно обнаглев, мужчина сообщил несчастной женщине, что поможет в итоге ей оказать содействие в погашении кредитных обязательств. Якобы у него есть знакомый в банке, который за вознаграждение решит вопрос с погашением кредита без фактического расчета. Правда для того, чтобы совершить эту операцию находчивому мужчине понадобились дорогостоящие ноутбук и телефон.И опять ему не было отказа. В итоге, ущерб для перво пострадавшей женщины составил более 220 тысяч рублей.

Вторая «жертва» опять нашлась через сайт знакомств. Зная, что у новой знакомой имеются кредитные обязательства, мужчина решил использовать уже опробованную ранее легенду о том, что у него есть знакомый в банке, который окажет содействие в погашении кредитов, удалив информацию о ее долгах из базы данных. В качестве вознаграждения за услугу, томский Остап Бендер попросил от знакомой несколько дорогостоящих телефонов, компьютер, фотоаппарат и деньги. Доверчивая томичка для своего нового знакомого всё это приобрела, взяв новые кредиты. Кроме того, она попросила свою мать взять дополнительную ссуду в банке для своему знакомого. В итоге мужчина скрылся с имуществом и деньгами на сумму более 700 тысяч рублей.

В ноябре-декабре 2013 года через сайт знакомств опять нашлась женщина, которая передала обвиняемому деньги для покупки участка и стройматериалов. А затем обвиняемый предложил ей «помощь» с содействием в погашении кредитов за дополнительное вознаграждение в виде дорогостоящего телефона и норковой шубы. В итоге мужчина скрылся с деньгами и имуществом на сумму свыше полутора миллионов рублей.

В апреле 2014 года наш Остап, решил не ограничиваться одними женщинами. Узнав у своего знакомого, что он собирается приобрести грузовой автомобиль и заниматься грузоперевозками,сообщил ему, что у него есть компаньон, который окажет помощь в бизнесе. Получив имущество и деньги на общую сумму более 800 тысяч рублей, обвиняемый скрылся.

Летом 2014 года список обманутых пополнился еще одной женщиной, с которой он также познакомился через сайт знакомств. Зная, что у потерпевшей есть личные сбережения, мужчина предложил ей заняться совместной деятельностью по перепродаже подержанных автомобилей. Итог предсказуем, ущерб потерпевшей составил более 320 тысяч рублей.

В тот же период 2014 года обвиняемый, зная, что у его знакомой существуют трудности с выплатой кредитов, а также есть в наличии трехкомнатная квартира, оформленная на ее сына, предложил женщине совершить фиктивную сделку, а именно временно переоформить на третье лицо квартиру с целью обналичивания жилищных сертификатов, затем снова вернуть квартиру сыну, и таким образом, заработать и погасить кредитные долги. Потерпевшая согласилась и уговорила своего сына-собственника продать единственное жилье. В итоге женщина с сыном остались без квартиры. Ущерб в размере свыше 3 миллионов рублей, а мужчина скрылся.

Но не от правосудия. В настоящее время томский Остап Бендер обвиняется по ч.2 ст.159, ч.3 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ.

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