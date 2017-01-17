Долги по зарплате за 2016 год выросли на 8%

Задолженность по зарплате предприятий, не относящихся к малому бизнесу, на 1 января 2017 года составила 109,97 млн рублей, сообщает пресс-служба Томскстата. В расчете на одного работника задолженность составляет 152,7 тысячи рублей.

Год назад долг составлял 101,5 млн рублей (почти в два раза больше, чем годом ранее).

Долги по зарплате перед работниками, в целом, сейчас имеют две организации. 83% всей задолженности (91,27 миллиона рублей) приходится на предприятие, чья деятельность связана с перевозкой пассажиров воздушным транспортом. Здесь средняя сумма задолженности на одного работника составила 213,2 тысячи рублей.

Второе предприятие является обрабатывающим производством, сумма долга составляет 18,7 миллиона рублей.

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