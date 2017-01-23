Добровольный поисковый отряд «Виктория» просит помочь в поисках женщины с ребенком

Добровольный поисковый отряд «Виктория» просит помочь в поисках женщины с ребенком
18:01 23.01.2017
Агентство новостей ТВ2
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Хайдарова Диана Дамировна 1994 г.р. с полугодовалой дочкой пропала еще 11 января.

Утром молодая женщина вышла из дома по адресу 79 Гвардейская дивизия вместе с дочкой Хайдаровой Бегойим. С тех пор их местонахождение неизвестно.

Женщина высокого роста, худощавого телосложения, черные волосы, карие глаза. Была одета в синюю или красную куртку.

Метки: Томск, Томская область, пропал человек, ДПСО "Виктория", пропала женщина с ребенком

 

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