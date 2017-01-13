Директора Кисловской школы уволят из-за ЧП с детьми

Директор школы нарушил порядок информирования при возникновении чрезвычайной ситуации.

Об этом сообщает пресс-служба обладминистрации со ссылкой на заявление вице-губернатора Чингиса Акатаева.

Директора Кисловской школы Томского района, нарушившего порядок информирования при возникновении чрезвычайной ситуации, ждет увольнение. Об этом сообщил вице-губернатор по социальной политике Чингис Акатаев.

«То, что случилось с ребятами, — вопиющий случай. Директор был обязан незамедлительно сообщить о том, что дети заблудились, в МЧС, управление образования и администрацию. Не сделав этого, он нарушил требования инструкций безопасности и должен быть уволен», — сказал Чингис Акатаев.

Он подчеркнул, что решение относительно учителя физкультуры будет принято по результатам служебной проверки, которая даст полную оценку его действиям.

Напомним, утром 12 января группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути. Позднее их обнаружили местные жители, на поиски выехала группа спасателей. Около 18:00 всех детей и преподавателя физкультуры вывели из леса в населенный пункт и госпитализировали. Позже врачи диагностировали у детей обморожения и переохлаждение. СКР начал проверку по данному факту.

Метки: Чингис Акатаев, дети потерялись в лесу на уроке физкультуры, Кисловка, Томск, Томская область