Девочка пострадала в столкновении маршрутки с двумя легковушками

Девочка получила травмы в ДТП с участием двух легковых авто и ПАЗа. Пассажиры автобуса не пострадали, сообщается на сайте УГИБДД по Томской области.

ДТП произошло 25 декабря, в 13:25 на улице Смирнова, 58.

По предварительным данным, 55-летний водитель ПАЗа, двигавшегося по маршруту № 401, не выдержал безопасную дистанцию, в результате автобус столкнулся с движущимися впереди Skoda Octavia и Toyota Vista.

В результате травмирована 12-летняя девочка-пассажир автомобиля Toyota Vista. Она сидела на заднем сидении, была пристегнута ремнем безопасности. В автобусе в момент столкновения находилось около 30 пассажиров, никто из них не пострадал.

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