Шестерых детей, заблудившихся в лесу под Кисловкой, выписали из больницы

Все дети находятся в удовлетворительном состоянии, сообщила ТВ2 мама одного из учеников Кисловской средней школы Татьяна Теущакова.

«Всех детей забрали домой, все с ними хорошо. Все в удовлетворительном физическом и психологическом состоянии», — сказала Татьяна Теущакова.

По информации областного департамента здравоохранения, двое школьников остаются в больнице. Шестерых отправили домой на амбулаторное лечение под присмотром врачей.

Напомним, 12 января группа детей вместе с преподавателем на уроке физкультуры ушли в лес на лыжах и сбились с пути. Позднее их обнаружили местные жители, на поиски выехала группа спасателей. Около 18:00 всех детей и преподавателя физкультуры вывели из леса в населенный пункт и госпитализировали. Позже врачи диагностировали у детей обморожения и переохлаждение. СКР возбудил уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» Кроме того, замгубернатора Чингис Акатаев заявил, что директора школы уволят. Как пояснили в МЧС, директор школы заявлял спасателям, что дети найдены, а помощь им не нужна. Родители учеников Кисловской школы, в свою очередь, намерены написать письмо в поддержку директора.

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